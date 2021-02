Lukáš kouzlil holí. Jenže to nepomohlo, litoval olomoucký gólman

Mínil tím, že šlo o okamžik hodný zařazení do hokejových hitparád televizního pořadu Buly. „Soustředil jsem se na Jarůška, který pořád tahal puk a na poslední chvíli to hodil za sebe. Byl jsem na něm celým tělem a už jsem tam mohl jen dát ruku s hokejkou,“ popisoval svůj hvězdný okamžik Jan Lukáš.

„Je to vabank. Dáváš to většinou doprostřed brány, ať to nějak zakryješ, ale je to o štěstí. Zápasu to moc nepomohlo, stejně jsme prohráli, škoda,“ litoval gólman kohoutů.

V jeho hlase byly čitelné stopy bezradnosti a zklamání. Jako dvojka nedostává za Branislavem Konrádem příliš mnoho šancí. Tuto sezonu zasáhl do sedmnáctého zápasu, ale jen čtyřikrát zažil pocit vítězství. „Letos to nějak nevychází, spíš prohráváme než vyhráváme, když tam jsem. Moc to netěší, je to škoda. Tentokrát o gól, bohužel,“ soukal ze sebe zachmuřený 27letý brankář.

Těžko mohl v zápase udělat víc, úspěšnost měl téměř 95 procent. Inkasoval dvakrát jen v početních nevýhodách. „Honza chytal dobře. Dva góly v oslabení, to není nic špatného. My musíme dávat víc gólů, jen o tom to je. Základ je střílet branky, proto se hraje. Ne pro pocit nebo provětrání hezkých dresů, ale pro góly. Z toho jsem rozpačitý a naštvaný,“ přiznal Moták.

Kohouti, stejně jako jiné týmy, za sebou mají kalup pěti zápasů v devíti dnech. Místo protáčení gólmanů, aby se zátěž rozložila, ale odchytal čtyři Konrád a teprve na závěr šel do branky Lukáš. „Braňo nás držel v úspěšných zápasech, proto tam byl. Za dva body Vary, za jeden Pardubice, pak Litvínov, Sparta. Ve všech nám pomohl, proto jsme ho tam drželi, to byl hlavní důvod. Samozřejmě i gólmani si potřebují vydechnout, proto tam teď šel Honza,“ vysvětloval kouč.

Dá se čekat, že pokud si Konrád dostatečně odpočinul, objeví se znovu v brance kohoutů zítra v Českých Budějovicích. A jakmile si předkolo zajistí, může se snad i Lukáš těšit na větší prostor. Než ukáže další zázračné zákroky, bude si třeba moct ten poslední alespoň prohlédnout v hokejové hitparádě.

„Jen když náhodou doma zapnu televizi, ale jinak to určitě nebudu vyhledávat,“ přiznává odchovanec Mory, který ze všeho nejvíc touží vyhrávat.