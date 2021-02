S Olomoucí rozhodovaly speciální týmy, soudí litvínovský Lukeš

„Rádi bychom se posunuli. Je fajn, že jsme teď dvakrát za sebou vyhráli, ale uspěly i Brno či Vítkovice, takže to bude až do konce obrovský boj,“ očekává útočník František Lukeš, autor vítězné trefy v Olomouci, kde Verva v úterý slavila 2:1.

„Byl to bojovný zápas z obou stran. Olomouc hrála výborně, zavírala střední pásmo a nahazovala puky. My jsme byli dnes šťastnější, protože jsme využili dvě přesilovky, což ten zápas rozhodlo,“ tvrdil Lukeš.

Ke své vítězné brance řekl: „Tomáš Pospíšil to dal křížem na Viktora Hübla, který mi to dával z první před bránu. Já jsem tam byl sám, šel jsem do protisměru gólmanovi a chtěl jsem zakončovat nahoru. Nevyšlo mi to, ale naštěstí to tam spadlo mezi betonem a lapačkou,“ líčil útočník.

Za výhru byl rád i litvínovský trenér Vladimír Országh. „Pro nás jsou to velmi důležité body. Zápas byl absolutně vyrovnaný. Tak jako každý zápas proti Olomouci v této sezoně ho rozhodovaly detaily. Tentokrát to byly speciální týmy, kdy my jsme dali dva góly z přesilových her a soupeř jen jeden. Je to typický hokej jako v play off. Šance byly na obou stranách, a jak se říká, každý chvilku tahal pilku. Na konci nás podržel brankář Godla,“ chválil kouč. „Ubojovali jsme to a navázali jsme na důležité vítězství v Pardubicích. Chceme se držet kolem 10. místa, nepustit Olomouc před sebe a dívat se už jen dopředu.“

Verva má teď na jedenáctém místě osmibodový náskok před dvanáctou Olomoucí, na nyní osmé Brno ztrácí šest bodů. „Chceme se dobře připravit na play off a začít vyhrávat. Každý na to už myslí, protože je to za chvilku,“ těší se Lukeš.

Ve čtvrtek čeká Vervu těžká zkouška, hraje na Spartě, která je v tabulce druhá a na lídra Třinec ztrácí jen čtyři body. Zápas startuje v 18 hodin. V neděli pak Litvínov hostí třetí Boleslav.