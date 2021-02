Pojistí si Olomouc předkolo? Velkou šanci má už v Budějovicích

„Ještě potřebujeme uhrát nějaké body. Mysleli jsme si, že ten krok uděláme doma proti Litvínovu, ale nepodařilo se to. Doufám, že se popereme ještě i o lepší umístění,“ plánoval olomoucký kouč Zdeněk Moták.

Jenže po čtvrtečním nečekaném triumfu Vervy na ledě Sparty už se jakýkoliv pohyb kohoutů v tabulce zdá do konce základní části nereálný. Na jedenácté místo ztrácejí jedenáct bodů, na třináctý Zlín mají náskok ještě o dva vyšší. Ocitli se v extraligovém vzduchoprázdnu.

Důvod je prostý, nezvládnutý poslední zápas doma s Litvínovem 1:2. „Poněkolikáté už to říkám, že s jedním gólem se vyhrát nedá,“ posteskl si Moták. Pět kol před koncem základní části platí, že Hanáci stále nepřekonali hranici stovky vstřelených branek.

Dávání gólů je trápí od postupu do extraligy na jaře 2014, pokaždé jich však v základní části dali minimálně 123. Jedinou výjimkou byl ročník 2015/16 a 117 gólů, tehdy ale skončili na pátém místě. Nyní, pokud se v posledních pěti kolech neutrhnou, ale budou si dál držet svůj dvougólový průměr, dostanou se na úroveň kolem 105 branek.

Příčin letošní bídy je víc - odchody produktivních Irgla s Musilem a myriáda zraněných. Moták ale výmluvy a omluvy odmítá. „To není smůla. Musíme tomu jít naproti, více střílet a jít před branku, kde to bolí. Když tam nebudeme, tak budeme dávat jeden gól a zápasy prohrávat. Jsou to spojené nádoby,“ míní kouč.

Zleva brankář Českých Budějovic Marek Čiliak, Conor Allen z Českých Budějovic a Lukáš Nahodil z Olomouce, autor první branky.

A tak se dá vytušit co kohouty bude čekat v dalších týdnech. Nejprve pojistit dvanácté místo a pak pilování útočné hry tak, aby se v předkole pokusili o postup. Jen to by zachránilo sezonu, která zatím je, diplomaticky řečeno, hodně rozpačitá.

Do té doby by se měli uzdravit i někteří marodi. „Doufám, že bude Dujsík a v nejbližší době i Škůrek. U Kucsery je to složitější, zlomenina čelisti je ještě nezhojená, takže bude muset počkat. To nás taky trochu brzdí ve střílení branek. A pak je tam ještě Kuba Navrátil, který se zotavuje ze zranění ramene. Tady je to ale tak, že když se někdo uzdraví ze zranění, tak po jednom zápase onemocní,“ pomáhá si humorem Moták.