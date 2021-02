Chyby, fauly, únava. Hokejová Olomouc přišla proti Boleslavi o sérii

Bruslaři sice dokazovali, že nejsou třetí náhodou, ale kohouti jim cestu k bodům ulehčili už na začátku. V 5. minutě totiž ztratili puk před Konrádem a Strnad okamžitě trestal střelou pod víko.

Dvě třetiny pak Hanáci usilovali o vyrovnání, než se jim to zásluhou Koloucha podařilo. „Ty dvě třetiny nebyly špatné, ale něco tomu zápasu chybělo. Neřekl bych, že byl vyloženě špatný, ale finální část nám chyběla, zakončení. Hráli jsme a bojovali dvě třetiny, ta třetí už byla utrápená. Na začátku nám dali na 1:3 a už to nebylo dobré, nervózní,“ všiml si obránce Jiří Ondrušek.

Právě poté, co vrazil Flynna na hrazení, padl třetí gól. Sudí zákrok ocenili na 2+10 minut. „Bylo to nešťastné. Faul to asi byl, ale těžko se to hraje, když jsme rozjetí s hráčem, který má metr padesát a ještě se mi u mantinelu ohne. Navíc padal, ještě než jsem se ho dotkl, trochu mu podjely brusle. Těžko se mi ten pohyb zastavuje, navíc si myslím, že ani nespadl hlavou, ale bokem, což potvrdilo to, že hrál hned přesilovku. Nic mu nebylo, takže takové nešťastné a pro rozhodčí těžké na posouzení,“ mínil Ondrušek.

Za stavu 1:3 už kohouti ztratili víru ve zvrat, a když ve stoprocentní šanci sjel Ostřížkovi puk z čepele, bylo rozhodnuto. „Bylo už vidět, že jde v krátké době o několikátý zápas a oběma mužstvům už to nejezdilo tak, jak třeba před šesti, osmi dny, kdy ta série zápasů obden začala. Dva góly už pak bylo hodně těžké srovnat. Nám se to nepovedlo, neměli jsme takovou šťávu. Bohužel nula bodů,“ podotkl Tomajko.

Jeho hráči však budou muset únavu rychle zahnat, v úterý nastoupí opět doma proti Litvínovu (17.00). „Kluci se dají dohromady. Je to stejné pro všechny, jen se zápasy hůř otáčí. Proti Litvínovu čekám opravdu tuhou bitvu,“ tuší kouč.