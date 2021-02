Olomoučtí hokejisté si střeží pozici v dvanáctce pro play off

12:23

Za normálních okolností by hokejistům Olomouce už začala pořádná honička, aby proklouzli aspoň do desítky, jež zaručuje předkolo play off, zatímco zbylá čtveřice se plahočí za záchranou v extralize. Leč v covidovém ročníku je všechno jinak.