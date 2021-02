ONLINE: Sparta hostí ve šlágru Třinec, Budějovice vyzvou Pardubice

Sparta - Třinec, od 17:20

Předčasný souboj o Prezidentský pohár? Rozhodně ano. Lesk zápasu dvou nejlepších mužstev ligy ubírají jen vynucené absence reprezentantů povolaných na Švédské hry. Sparťané postrádají útočníka Tomáška s bekem Němečkem.

Třinec nevyužije hned trojici elitních borců, forvardy Stránského se Špačkem a obránce Davida Musila, kvůli čemuž se hodně zlobil kouč Slezanů Václav Varaďa. „Nemáme stejnou situaci jako Sparta,“ řekl. Zazářit tedy musejí ostatní.

Oba kluby na čele tabulky dělí jediný bod. Domácí se v případě vítězství vzdálí, hosté si mohou naopak vzít zpět první místo, které okupovali během restartu po nucené pauze kvůli koronaviru.



Ml. Boleslav - Litvínov, od 17:30

Boleslav prožívá jednu z nejlepší sezon od postupu do extraligy i díky útočníkům Davidu Šťastnému a Oscaru Flynnovi, výborně chytají oba brankáři Gasper Krošelj i Jan Růžička. Proto jsou domácí znovu už čtyři zápasy neporažení v normální hrací době, ale nyní potřebují pevně držet třetí místo, kam se přibližuje jejich největší rival z Liberce.

Litvínov zato usiluje o co nejlepší pozici kolem desáté příčky. Do dobré formy se dostává obrozený střelec Richard Jarůšek, který si aktuálně postěžoval pouze na nevyrovnanost týmových výsledků. Stabilně však září rekordman a veterán Viktor Hübl.



Karlovy Vary - Olomouc, od 17:30

Vary by se před play off potřebovaly chytit několika vítěznými zápasy po sobě, ale po odchodu zámořských posil Jakuba Lauka a Davida Kašeho se jim nic podobného ještě nepodařilo. Proto už čtyřikrát po sobě nepoznaly pocit z výhry a klesly na osmé místo extraligy. Body honí také Olomouc, jejíž hra je sice konstantní, zato málo produktivní. Hanáci střílí průměrně dva góly na zápas a to jim v současném rozpoložení na úspěchy nestačí. Který tým své prokletí konečně zlomí?



Č. Budějovice - Pardubice, od 17:30

Oba kluby v poslední době sužuje nevyrovnaná výkonnost. Hráči Motoru mívají výborné nástupy do utkání, potom je sráží časté triviální chyby, jejichž vinou ztrácejí. Pardubice měly výborné období na přelomu roku a doufaly, že jej podpoří ještě příchodem tří zvučných posil. Zatím se povedla jediná, výrazně bodující navrátilec z Ruska Tomáš Zohorna. Jméno útočníka Andreje Kosticyna bylo zatím slyšet pouze v souvislosti s tvrdě potrestaným hrubým faulem, brankář Konstantin Barulin střídá výborné zákroky s minelami.

Vítkovice - Zlín, od 17:30

Vítkovice si v posledním kole po třech porážkách vylepšily náladu a překvapivě porazily 4:0 brněnskou Kometu. Momentálně je táhne elitní střelec Dominik Lakatoš, který se však připravuje s národním mužstvem. To Zlínští ztratili další zápas, tentokrát na ledě Třince. S porážkou nic nemohl dělat ani dobře chytající odchovanec Michal Kořének povolaný při zraněních Libora Kašíka a Daniela Hufa. Jeho tým už čtyřikrát nevyhrál a v tabulce je předposlední.



Kometa Brno - Hr. Králové, od 18:00

Kometa se zmítá v krizi. Z posledních pěti zápasů dokázala porazit jen beznadějně poslední České Budějovice a marně hledá ideální rozpoložení z mistrovských sezon. Zato Hradec se zvedá a klidně se drží na šestém místě. V posledních kolech ještě potřebuje vítězit, pokud se chce dotáhnout do první čtyřky.