Zlínští hokejisté Třinec nezastavili, dojeli na potrestané fauly

„Je to hrozně frustrující. Hrajeme, abychom vyhráli, a ne prohrávali. Byli jsme o trochu horší, ale při troše štěstí a lepší disciplíně jsme mohli aspoň bod uhrát,“ mínil obránce Daniel Gazda, který den před zápasem dostal dodatečnou pozvánku na Švédské hry v Malmö.

Ofenzivní bek zaujal reprezentační trenéry na prosincovém turnaji v Moskvě, ve vítězném utkání se Švédskem se blýskl premiérovým gólem v národním drese. „Jsem rád, že si mě vytáhli, že mi věří, že jsem se jim líbil v Rusku,“ povídal Gazda.



Svoji extraligovou bilanci mohl vylepšit v Třinci, jenže za stavu 1:3 zazdil sólový nájezd a po zápase si to hodně vyčítal.

„Nebudu vůbec skromný. Ale kdybych dal gól 2:3, tak odvezeme bod,“ byl přesvědčený Gazda, který udělal kličku brankáři, jenže puk nasměroval do jeho nataženého betonu. „To je šílené. Tohle musím dávat.“

V té době se duel definitivně zlomil na stranu Ocelářů. Deset vteřin před Gazdovou šancí vyfasoval Karafiát trest na pět minut plus do konce, dvě vteřiny po ní dostal Vopelka dvojku a osobní trest na deset minut. Třinec dlouhou přesilovku využil a bylo hotovo.



„Museli jsme to látat. Navíc hrát tolik oslabení proti tak silnému soupeři jako Třinec je těžké,“ poznamenal Gazda.

Berani posbírali včera 45 trestných minut, v oslabení inkasovali dvakrát. „Bylo jich hodně. Ale Třinec si přesilovky vybojoval pohybem. Byli velice silní s pukem. Kolikrát nám nezbylo nic jiného než faulovat,“ líčil útočník Tomáš Fořt, který v přesilovce srovnal na 1:1.

Rovnovážný stav ale platil jen necelé dvě minuty. Třinec si vzal vedení bleskově zpět, Zlín byl ale dlouho na dostřel favoritovi. „Kořen nás držel celý zápas,“ pochválil Gazda brankářskou trojku Beranů Kořénka. „Nemá to vůbec jednoduché. Jen co si teď vzpomenu, tak čtyřikrát to měli před prázdnou bránou. Minuli, nebo to super vychytal.“

Pod soustředěnou palbou Ocelářů ale kapituloval nakonec také dvacetiletý extraligový benjamínek. Okál už jen v předposlední minutě zmírnil porážku.

V úterý se Berani vydají na sever Moravy znovu. Sérii nezdarů zkusí zastavit v dohrávce 10. kole ve Vítkovicích.

„Proč to neurvat nějakou špinavou výhrou 2:0, nebo 2:1. Tohle by nás nakoplo,“ věří Gazda, který bude fandit klubovým spoluhráčů na dálku ze Švédska.