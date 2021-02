ONLINE: Třinec hraje se Zlínem. Boleslav přivítá v boji o třetí místo Liberec

Třinec - Zlín, od 15:00

Třinečtí hokejisté už zase vítězí. Mají šest úspěchů v řadě a z posledních deseti zápasů se radovali devětkrát. A to i navzdory tomu, že se na konci přestupního období rozloučili s Kanaďanem Taylorem Leierem. Naopak Zlín je v těžkém útlumu, zraněné má gólmany Kašíka s Hufem.

Litvínov - K. Vary, od 15:30

Litvínov hraje v poslední době nevyrovnaně. Dobré výkony střídá s horšími, ale jistoty přece má. Rekordmana Viktora Hübla s Františkem Lukešem. Když se přidají i další borci, podaří se jim udržet pozici v elitní desítce. V dresu Karlových Varů dosáhl na historický počin Filip Novotný, který se trefil jako první gólman historie ligy přes celé hřiště proti Boleslavi. Od té doby však jeho mužstvo třikrát nevyhrálo.

Sparta - Pardubice, od 16:00

Sparťané hrají v ohromné pohodě a s dvoubodovým náskokem vedou ligu. Náladu jim kazí jen nejistý start elitního útočníka Vladimíra Sobotky a zdravotní neduhy beků Pavelky s Jurčinou. Pardubice se v posledních dvou kolech znovu nastartovaly, navíc se posílily hned o tři špičkové hráče - ruského brankáře Barulina, českého reprezentanta Tomáše Zohornu a někdejší oporu Montreal Canadiens Andreje Kosticyna.

Ten dostal sedmizápasový trest za hrubý faul na Adama Rutara z Olomouce, po němž mladík skončil v krvi. Do Pardubic dorazila dobrá zpráva, že Kosticynův trest bude nižší, ale dnes přesto nenastoupí.

Ml. Boleslav - Liberec, od 16:00

Ligu vedou suverénně Třinec se Spartou, ale za nimi zuří bitva o třetí místo. V přímém souboji se domácí Boleslav může odpoutat od svého pronásledovatele, v případě úspěchu hostů se Liberec o bod posune před Středočechy. Oba týmy teď hrají hezký důrazný hokej s pěknými finálními akcemi. Jen Bílí Tygři stále nemohou využít služby útočníka Tomáše Filippiho a zkušeného beka Ladislava Šmída.

Plzeň - Č. Budějovice, od 16:30

Pokud se Liberec s Boleslaví budou prát až do prodloužení, smát se může v případě výhry nad Budějovicemi ten třetí vzadu, Plzeň. Západočechy může těšit, že se zase bodově rozjel Milan Gulaš. Teď se rozstřílel i mladý útočník Jakub Pour, jemuž minule utekl hattrick. Budějovice nehrají špatně, ale nezvládají závěry zápasů. Kouč Prospal se kvůli opakujícím se chybám i nedůrazu hodně zlobí. To jsou stěžejní důvody pro současné nelichotivé postavení Motoru na posledním místě ligy.

Kometa Brno - Vítkovice, od 17:00

Herní tvář před play off se stále snaží najít Kometa i její aktuální soupeř z Vítkovic. Ačkoliv oba týmy nehrají špatný hokej a na konci ledna na poslední chvíli ještě posilovaly, výsledkově to neladí. Domácím stále chybí zraněný brankář Lukáš Klimeš i důrazný útočník Daniel Rákos. Momentálně se na svou oporu nemohou spolehnout ani Vítkovice, které se musejí obejít bez zraněného kapitána Romana Poláka.

Hr. Králové - Olomouc, od 17:20

Hradec má co napravovat z posledního duelu v Liberci. Do první třetiny tam nastoupil velmi vlažně, dělal triviální chyby a navzdory zlepšenému výkonu v dalších dvou třetinách už skóre nedohnal a prohrál 1:3. Olomouc by však měla být pro jeho hráče příjemným soupeřem. Nejen proto, že si momentálně prochází krizí, ale také proto, že domácí hokejisté vyhráli všechny předchozí extraligové zápasy proti Hanákům v této sezoně.