Rutar se otřepal, leč olomouckým hokejistům proti Třinci došly baterky

Leč rozjetému Třinci nezabránil ve vítězství na Hané 3:2, ačkoli hosté před polovinou zápasu o dvě branky prohrávali.

Oceláři se přesvědčili, že kohouti nejen dostávají tvrdé údery, ale sami také umí pořádně rozdat. Ze sestavy jim v průběhu zápasu vyřadili obránce Jaroměřského a útočníka Kurovského. V prvním případě po třech střídáních šlo spíše o smolný pád; drobný olomoucký forvard Bambula ve středu hřiště rozhodil Jaroměřského, jenž si při dopadu na mantinel přisedl nohu a bývalý bek Mory musel odkulhat.

Podobně opouštěl led na konci druhé třetiny také Kurovský. Rostislav Olesz se vrátil po jednozápasovém trestu a tvrdým hitem jako z dob, kdy válel v NHL, za brankou sestřelil třineckého útočníka, který o něm neměl ponětí, ale byl v držení puku, takže zřejmě správně sudí netrestali.

Trestal však Třinec, když ve třetí třetině dotáhl parádní obrat. „Průběh byl vyrovnaný. Ceníme si zisku tří bodů z olomouckého stadionu, na kterém se nám v poslední době příliš nedaří. Hráče to stálo spoustu sil, ale cítili jsme, že velkým nasazením jsme schopní zápas obrátit,“ považoval si třinecký kouč Václav Varaďa.

Dvanácté Olomouci nebyly nic platné zásahy Lukáše Nahodila, jenž se v přesilovce pěkně opřel z kruhu do přihrávky Ostřížka a využil clony Knotka, ani habána Viléma Buriána z úniku, poté co využil špatné rozehrávky beků a nájezd zakončil šikovnou bekhendovou střelou pod břevno.

V polovině zápasu vrátil favorita do hry nejlepší extraligový kanonýr Matěj Stránský 28. gólem sezony. A ve třetí třetině zaúřadovali sourozenci Kovařčíkovi – jak Michal, tak Ondřej překonali Konráda šikovnou tečí. To už Olomouckým, kteří v zápase dvakrát sveřepě ubránili dlouhé dvojnásobné oslabení, jako by došly baterky.

Góly Kovařčíků si byly tuze podobné také v tom, že jim předcházelo zamčení unaveného soupeře v pásmu, Hanáci v pěti byli statičtí, jako by čelili přesilovce.

„Podali jsme lepší výkon než v Pardubicích. Bojovali jsme až do konce, šance tam byly, ale neproměnili jsme je,“ litoval olomoucký trenér Jan Tomajko.

V závěru ve hře bez brankáře při střelách zadáka Dujsíka sahali domácí po prodloužení, ovšem druhý Třinec šestou výhru v řadě uhlídal.