U Kosticyna převládly emoce. Jel se trefit, říká šéf disciplinárky Ujčík

Ujčík potrestal 36letého běloruského útočníka Kosticyna zákazem startu v sedmi zápasech i proto, že Rutar úterní utkání 42. kola, které Pardubice zvládly proti Olomouci 5:2, nedohrál a bude teď léčit zlomený nos a otřes mozku.

Co při udělení trestu rozhodovalo?

Byl to nepříjemný zákrok, vedený ze slepého úhlu. Další přitěžující okolnosti? Kosticyn reagoval na předchozí souboj u mantinelu, kde ho Rutar dohrál čistě, bez faulu. Aby pak za další čtyři vteřiny ležel na zemi? Kosticyn zaprvé do souboje přijel pozdě (po odehrání puku Rutarem), a ještě si musel být vědom, že ho soupeř nevidí. Nesnažil se, aby rána nebyla taková. Zapřel se a Rutarovi zlomil nos a způsobil otřes mozku.

Proč konkrétně sedm zápasů? Stopku jste mohl dát maximálně na deset.

Trest je odpovídající, Kosticyn se alespoň neodrazil k nějakému většímu důrazu, ale stejně to za mě jednoznačně spadá do vyšší kategorie. Zranění, následky... Když mu bylo jasné, že ho Rutar nevidí, měl se spíš snažit ho netrefit, on se ale nesnažil hrát puk, jel ho trefit a dopadlo to velice nešťastně.

Co jste viděl ze záběrů, trefil Kosticyn hlavu ramenem, nebo loktem?

Nemyslím si, že by to bylo loktem. Když jdete do souboje zapřený, rameno jde vždycky nahoru a loket s ním, to je přirozený pohyb, ale trefil se ramenem.

Viděl jste podobnost se zákrokem Martina Erata v roce 2019 proti Tomáši Havránkovi? Eratovi jste tehdy dal zákaz na šest zápasů, on se odvolal a výkonný výbor mu trest snížil na pět.

Podobnost je jen vzdálená. Z mého pohledu šel Erat čelně, rovně, ne ze slepého úhlu a nebyla tam nějaká reakce na předchozí incident, kdy by ho Havránek dohrál a Erat mu to šel oplatit.

Hrála pro Kosticyna nějaká polehčující okolnost? Třeba fakt, že nebyl v extralize zatím trestán?

Samozřejmě se na historii dívám, on žádnou nemá. Tady jsem se rozhodoval především na základě toho, co jsem viděl.

Je Kosticynův zákrok příkladem hitu, který dnešní hokej už nechce?

Hokej chce vidět hity, ale ne tak, že trefím soupeře do hlavy a způsobím mu zranění. Jsem zodpovědný za to, jak hit vedu, to říkám. Stejně jako nechce nikdo udělat faul vysokou holí, ale když se tak stane, hráč je za hokejku zodpovědný, tak jsem zodpovědný i za to, že nikoho netrefím do hlavy. Už je jedno, jestli má hráč metr padesát, nebo metr devadesát.

Opravdu?

Pokud ne, tak v tom případě by hokej nemohli hrát mladí hráči. Výška nehraje roli. Může se stát, že malý hráč do někoho narazí, smůla, těžko si třeba bek dřepne, když do něj někdo vjede. Když ale vidím aktivní pohyb proti hráči, musím si sakra rozmyslet, jak je hráč velký a co můžu dělat.

Nekomunikoval jste s pardubickou stranou, nechtěl třeba Kosticyn zákrok vysvětlit?

Ne, nepotřebuju vědět, jak to vidí. Jestli to bude chtít udělat, může se odvolat a vysvětlit to před celou disciplinární komisí. Já hráče ale neobvolávám, abych se zeptal na názor. Posuzujeme to podle videa, vidíme to několikrát v normální rychlosti, zpomaleně... A rozhodujeme se primárně o tom, jestli hráč trefil hlavu/krk. Tady byl jednoznačně přímý zásah.

Myslíte, že mohl Kosticyn špatně odhadnout českou extraligu, že si ještě nezvykl na tuzemská specifika hokeje?

To si nemyslím. U něj převládly emoce. Údery do hlavy a krku jsou hodně sledované, víme, jak jsou otřesy mozku nebezpečné. A celosvětový trend v tomhle ohledu hráče chrání. Jsem si jistý, že by byl Kosticyn trestaný i v jiné lize podobně.