Proti Kosticynově trestu se odvoláme, plánuje majitel pardubického klubu

Její šéf Viktor Ujčík Kosticyna potrestal za hrubý a nesmyslný zákrok na olomouckého Adama Rutara. Kosticyn si jej v rámci odplaty po jednom z osobních soubojů našel ve středu hřiště a nevybíravě jej sestřelil k zemi. Rutar nic neviděl, neměl šanci reagovat. Skončil v krvi se zlomeným nosem.

„Faul to rozhodně byl, takže trest jsme očekávali. Sedm zápasů je ale strašně moc, klub se odvolá,“ uvedl majitel Dynama Petr Dědek.

„Kosticyn si byl dobře vědom zranitelného postavení Rutara, přesto vedl svůj zákrok velmi nebezpečným způsobem a neučinil nic, aby důsledky střetu minimalizoval a neohrozil jeho zdraví. Naopak před střetem pro dosažení vyšší intenzity navýšil rychlost a zvedl rameno na úroveň hlavy,“ popsal Ujčík v tiskové zprávě svazu.

Sám Ujčík později poskytl MF DNES a iDNES.cz rozhovor, ve kterém říká, že je přesvědčený, že Kosticyn by podobný trest dostal i v jiných soutěžích.

„Trest je odpovídající, Kosticyn se alespoň neodrazil k nějakému většímu důrazu, ale stejně to za mě jednoznačně spadá do vyšší kategorie. Zranění, následky... Když mu bylo jasné, že ho Rutar nevidí, měl se spíš snažit ho nezasáhnout, on se ale nesnažil hrát puk, jel ho trefit a dopadlo to velice nešťastně,“ řekl.

„Jestli se chce Kosticyn odvolat, může to udělat a vysvětlit svůj zákrok před celou komisí. My to viděli několikrát. V normální rychlosti, zpomaleně... Rozhodujeme se primárně o tom, jestli hráč trefil hlavu či krk. Tady byl jednoznačně přímý zásah,“ dodal.

Nová pardubická posila do útoku Andrej Kosticyn.

Pětatřicetiletý útočník bude Dynamu chybět poprvé v pátek, kdy Východočeši od 17.30 nastoupí na ledě Zlína. Dynamo již nejspíš přišlo o možnost probojovat se do nejlepší čtyřky, byť naposledy přehrálo Olomouc 5:2, stále však drží klidný střed tabulky. Zato Zlín se trápí, na třináctém místě ztrácí na postup do play off sedm bodů.