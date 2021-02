Disciplinární komise sníží Kosticynovi trest, získala nový záběr

„Dnes jsme dostali ještě jeden záběr a po jeho prozkoumání jsem zjistil, že nedošlo k úderu do oblasti hlavy a krku. Na základě toho jsem kontaktoval manažera Pardubic Dušana Salfického a poprosil jsem ho, aby podali odvolání,“ uvedl Ujčík s konstatováním, že Kosticynův zákrok bude překvalifikován.

Zatímco při původním rozhodnutí Ujčík faul zařadil do kategorie závažnějších se sazbou zastavení činnosti na pět až deset utkání, nově by měl Kosticynovi hrozit trest na jeden až čtyři zápasy. „Sazba bude určitě překvalifikována, protože nedošlo k tomu nejpodstatnějšímu, což je zásah do oblasti hlavu a krku,“ řekl Ujčík. Rozhodnout by měl v sobotu.

Nový záběr střetu pardubického útočníka s Rutarem našli podle ČT zástupci extraligy při kontrole asistencí. Olomoucký obránce si podle něj nos zlomil po úderu vlastní hokejkou. Disciplinární komise by tím pádem měla střet vyhodnotit jako napadení. K faulu došlo v 57. minutě úterního utkání za stavu 4:2. Kosticyn byl sudími Vladimírem Pešinou a Romanem Svobodou vyloučen na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.