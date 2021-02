Olomoucký mladík skončil v krvi. Ujčík rozhoduje o Kosticynově trestu

Záměr rozhodnout hned ve středu Ujčík potvrdil po dotazu iDNES.cz. Zabývat se tím musí, herní řád extraligy říká, že se disciplinární řízení zahajuje automaticky v případech, kdy rozhodčí udělí hráči osobní trest do konce utkání.

Kosticyn za zákrok v 57. minutě dostal pět plus dvacet trestných minut za zásah do oblasti hlavy a krku. Vyšlápl si po odehrání puku ve středním pásmu na Rutara, trefil ho v rychlosti do hlavy. Olomoucký obránce odjel po svých, na ledě po něm ovšem zůstala krev.

Olomoucký klub nechtěl Rutarův zdravotní stav ve středu oficiálně komentovat, nicméně hned po utkání, které Pardubice vyhrály 5:2, řekl olomoucký centr Jan Knotek: „Adam má zlomený rypák.“

Rozčilení dal najevo zejména trenér Zdeněk Moták: „Byl to nečestný, nesportovní a zákeřný zákrok, který se neslučuje s fair play. To je věc, kterou musím na prvním místě odsoudit.“

Pardubice přivedly Kosticyna jako posilu z KHL 20. ledna, na spolupráci se dohodly do konce sezony.

„Příchodem Andreje jsme se snažili doplnit soupisku před závěrečnou fází sezony. Jsme přesvědčeni, že jeho zkušenosti nám pomohou k co nejlepšímu umístění v tabulce a v play off,“ řekl sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.



„Jsem nadšený, že si mohu vyzkoušet českou ligu, těším se na novou výzvu,“ řekl sám Kosticyn.

Běloruský reprezentant má za sebou 398 utkání v NHL, v které oblékal dres Montrealu a Nashvillu. Od roku 2012 působil v KHL, kde vystřídal týmy Čeljabinsku, Nižního Novgorodu, Soči, Kunlunu Red Star, Dinama Minsk a Nižněkamsku.

Teď může klubu chybět, otázkou zatím zůstává, na kolik zápasů.