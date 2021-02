Boj bez odměny. Olomouc doplatila v Pardubicích na bídné přesilovky

To však kohouty těžko utěší, prohráli počtvrté z posledních pěti duelů. Přitom vstup do utkání jim vyšel. Z duelu uběhlo pouhých 27 sekund a domácí Zdráhal putoval za držení na trestnou lavici. Pardubičtí v čele s gólmanem Kloučkem sice oslabení přestáli bez úhony, jenže i tak pustili hosty nakonec do vedení.

Obléhání branky Dynama přetavil ve vedoucí gól v polovině osmé minuty úspěšně tečující Knotek. Už v 11. minutě bylo vyrovnáno: Mikuš podpořil útok Pardubic, dostal puk a z prostoru mezi kruhy ho pohotovým zakončením uklidil do branky. Jen o chvilku později byl Nahodil prvním hříšníkem na straně Hanáků a svůj trest si neodpykal celý - parádní souhru zakončil z kruhu ranou bez přípravy Camara a dokonal obrat.

V úvodu druhého dějství však Olomoučtí oplatili domácím stejnou mincí. Na trestné lavici pobyl Rohlík jen necelou minutu, když ho vrátil předčasně do hry Nahodil a vyrovnal na 2:2. Domácím pak ale vyšla i další přesilovka a Camara tři sekundy před polovinou základní hrací doby vrátil vedení zpět na stranu Pardubic.

Domácí pak sice z dalších příležitostí gól do druhé přestávky nepřidali, ale nakonec je to nemuselo mrzet. Ve 44. minutě ještě Paulovič nedokázal překonat Lukáše, ale v 57. minutě už minisouboj s hostujícím gólmanem vyhrál. Zvýšil na bezpečných 4:2 a nasměroval Dynamo ke třem bodům. „Z naší strany velice slušný výkon. Tahali jsme za delší konec, měli jsme výborné přesilovky. Kluci makali a i faktor Zohorna nám velice pomohl,“ cenil si pardubický asistent David Havíř.

Vzápětí ještě pardubickému týmu ztížil situaci Kosticyn, který inkasoval trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku, kterým trefil mladého obránce Rutara. „To byl nesportovní zákrok, který do hokeje nepatří,“ měl jasno Moták. Běloruský útočník může čekat ještě dodatečný trest. I proto, že za podobný, ale od pohledu nevinněji vypadající faul na Jelínka v utkání s Libercem chyběl Hanákům v Pardubicích Rostislav Olesz.

Hanáci vrhli všechny síly do útoku a svou početní výhodu podpořili odvoláním brankáře, ale drama už nepřišlo. Naopak jen tři sekundy před vypršením hrací doby zvýšil na konečných 5:2 Roman. „Z naší strany to byl boj, který umíme. Bohužel jsme inkasovali dva góly v oslabení a my jsme naše přesilové hry nedokázali proměnit. To byl důvod naší prohry,“ dodal Moták.