Hattrick? Snad někdy jindy, hlásil plzeňský střelec Pour

Bylo k němu dnes blízko?

Moc ne. Ve třetí třetině jsme se snažili hrát hodně odzadu, neudělat chybu. Šancí tak moc nebylo.

Zatrnulo vám hodně, když soupeř v závěru snížil na 4:5?

Chvíli předtím dal Guli (Gulaš) branku na 5:3, mohli a měli jsme to dohrát v klidu. Ten gól nás zamrzel. Do konce scházely ještě více než dvě minuty, to je pak o jednom odrazu, šťastné teči a šlo by se do prodloužení. Jsem moc rád, že jsme to zvládli.

Věděl jste o tom, že Litvínov v Plzni nevyhrál od 7. října 2016, dokonce tu nezískal ani bod?

Nevěděl, o tyhle série se moc nestaráme. Snažili jsme se hlavně podat co nejlepší výkon a vzít si tři body.

Zdá se, že v útoku s Musilem a Suchým vám to teď klape dobře.

Snažili jsme se hrát co nejlépe. Muska i Suchoš jsou skvělí na puku, moc šikovní hráči. Je to jen o tom si vyhovět, na ledě si pomáhat a tlačit se pořádně do branky. Hraje se mi s nimi skvěle.

Co jste změnil vy, že jste se v novém roce tak rozstřílel? Předtím jste skóroval jen v prvním kole proti Spartě, pak přišel dlouhý půst.

Trénoval jsem stejně, bylo to spíš o trpělivosti. Makal jsem, přidával si, piloval střelbu. Jsem rád, že mi to teď padá.

Cítíte i větší důvěru trenérů?

Určitě a jsem za ni rád. Hraji hodně minut, tím roste sebevědomí a v zakončení jsem jistější.