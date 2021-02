Třinečtí hokejisté zasypali Zlín pěti góly a slavili sedmou výhru v řadě

„Určitě nám pomohlo, že jsme tak brzo dali druhý gól, ale pořád jsme se snažili hrát svou hru,“ řekl třinecký obránce David Musil, který na první dva góly nahrával. A nejen to, vybojoval i dvě přesilovky a zblokoval tři střely.



Musil na dva body v utkání čekal přes rok, naposledy je získal loni v lednu v Mladé Boleslavi za gól a nahrávku. „Je hezké mít dva body, ale mám v týmu svou roli a pro mě jsou důležitá vítězství celého mužstva,“ podotkl Musil.



„Bylo super, že jsme dali první branku, i když v první třetině jsme si vytvářeli spoustu šancí. Jen byla škoda, že jsme je nevyužili a neodskočili více,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa. „Hráli jsme však nesmírně obětavě, kluci střely blokovali a v důležitých chvílích nás podržel Kuba (brankář Štěpánek).“



Zlínský trenér Martin Hamrlík si posteskl, že nedávají góly. „Neodehráli jsme špatné utkání. I šance jsme si vytvořili, ale to na dobré týmy nestačí,“ prohlásil. „A když jsme se nadechovali, dostali jsme tresty na pět minut a do konce utkání a vzápětí i desetiminutové vyloučení. Museli jsme pak hrát na dva centry.“

To zmínil tresty pro Jiřího Karafiáta za sekání a Lukáše Vopelku za nesportovní chování. Obě ve 45. minutě za stavu 3:1.

„My jsme pak přidali další branky a utkání se překlopilo na naši stranu,“ oddechl si Václav Varaďa.

Třinečtí mohli vyhrát i mnohem větším rozdílem, leč spoustu jejich šancí pochytal mladý zlínský brankář Kořenek. Ztroskotali na něm i vyhlášení střelci Martin Růžička, Erik Hrňa a Matěj Stránský. „Musíme ho pochválit. Sbírá zkušenosti, ale ukazuje, že na to má,“ řekl zlínský asistent trenéra Martin Hamrlík.

„V extralize dostávám první příležitost, takže z každého gólu, který dostanu, se snažím poučit, něco si odnést,“ uvedl Michal Kořének, pro něhož to byl čtvrtý extraligový start.

Potom, co chytil šanci Erika Hrni, ho přijel poklepat po přilbě spoluhráč Tomáš Žižka. „Je to správný kapitán. Jsme jeden tým, jedna rodina. Jsem rád, když za mnou přijede a takto mě podpoří,“ řekl Kořének. Rovněž Třinečtí dali příležitost nadějnému mladíkovi, sedmnáctiletému útočníkovi Michalu Ramíkovi. Pro něj to byla domácí extraligová premiéra.

„Dostává se do režimu utkání mezi dospělými, sžívá se s novou rolí,“ řekl trenér Varaďa. „Je to pro něj obtížné, ale odehrál velmi slušný zápas. Na tu porci minut, co měl (5:24), nezklamal.“