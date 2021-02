ZVOLNĚNÍ: Pešán lamentuje jako Říha. Dřív spíš zmizí covid než neochota

Nejprve se vraťme trochu v čase.

Na počátku února 2020 svítí nad Prahou sluníčko. Na parkovišti před zimákem v Edenu se postaví reprezentační trenér Miloš Říha jen v tričku s dlouhým rukávem, jenže hřejivé paprsky mu náladu nezlepšují.

Naopak. Je rozpálený doběla.

„Pro mě je neuvěřitelné, jak se k českému hokeji chováme,“ lamentuje Říha. Rozběsnilo ho, kolik k němu doputovalo omluvenek před Švédskými hrami. „Neřekl bych, že nám to komplikuje práci. To se dá říct spíš o postoji klubů a hráčů - byť tedy nevím, jestli na ně kluby netlačí. Což by nemělo být,“ dodává.

Jeho pobídky z nejrůznějších důvodů odmítali i reprezentanti ze zahraničních soutěží. Říha však svou kritiku cílil zejména ke klubům z extraligy, v níž zuřil boj o pozice pro play off a především strach o přímý pád do první ligy.

Reprezentační přestávka představovala poslední možnost, kdy si hokejisté mohli odfrknout, potrénovat a doléčit šrámy před vyvrcholením sezony. A hojně toho využívali...

Teď střih. Je únor 2021.

Praha spíš připomíná jeden velký skiareál a na Karlově mostě si můžete vyfotit běžkaře. Po světě už přes rok řádí covid. Jenže hokejovou odlišnost nenacházíte. Rétorika Říhova nástupce se před třetím turnajem Euro Hockey Tour až nápadně podobá.

„Jednání s některými extraligovými kluby jsou velmi složitá až nedůstojná,“ pronesl minulý týden Filip Pešán.

(Ne)ochota, která nezmizí

Přitom právě koronavirus z nejvyšší soutěže vymazal hrozbu sestupu, do play off postoupí skoro každý. Jenže podzimní karantény, odklady a na tři týdny zamrzlý sport v zemi zase nahustily program extraligy tak, že týmy od listopadu kvaltují průměrnou rychlostí tři zápasy týdně. Únava se kupí. Přichází vítaná pauza zejména pro starší borce, o které by měli zájem i v reprezentaci.

„Když se sezona takhle vyvíjela, tušili jsme, že mohou přijít konflikty,“ přibližuje šéf extraligy Josef Řezníček. „Kluby přeplánovaný program akceptovaly s tím, že je to výjimečná sezona.“

Jenže i Pešánovi se podobně jako Říhovi nakupily omluvenky. Reprezentační trenér pro to jisté pochopení nachází, nicméně tvrdí: „Chápu, že v covidové situaci nelze program měnit, ale budu apelovat na to, aby se v reprezentačních pauzách nehrálo.“

Mimochodem, podobnou myšlenku vyřkl loni i trenér Říha: „Chci přednést vedení našeho hokeje, aby se dohodla evropská reprezentační pauza tak, aby se všude odehrál poslední zápas v pátek. Kluci díky tomu budou mít víkend na přejezd nebo na volno. Není možné, abychom se sešli v kompletním složení až den před zápasem.“

Jasně, zní to smysluplně.

Zamezilo by to situacím, na kterou nyní upozorňuje Třinec před úterním extraligovým šlágrem se Spartou, v němž mu budou chybět tři reprezentanti (Špaček, Stránský, Musil).

„Dostal jsem informaci, že budou nominovaní tři hráči Sparty, aby síly byly vyrovnané,“ zmínil třinecký kouč Václav Varaďa. Na klubovém webu v podobném duchu hovořil i sportovní manažerů Ocelářů Jan Peterek.

Sparta totiž po několika omluvenkách posadila na pondělní letadlo do Švédska „jen“ Tomáška s Němečkem. A Pešán musí vysvětlovat.

Filip Pešán @PesanFilip Domluvili jsme se se Spartou i Třincem, že nominuji na švédské hry po 3 hráčích na každé straně. Sparta ale nakonec 4 ze 6 postupně nominovaných hráčů omluvila (3x zdravotní a 1x rodinné důvody), což jsem musel respektovat. Z naší strany jsme pro splnění dohody udělali maximum. oblíbit odpovědět

Chladný přístup reprezentantů k turnajům EHT zmiňoval i Alois Hadamczik nebo Josef Jandač. Vlastně je to evergreen, který v současnosti navíc komplikují přísná bezpečnostní pravidla a bubliny, které znemožňují opožděný přílet hráče po úterním extraligovém kole.

Co s tím?

Švédské hry 2021 Příloha iDNES.cz

Striktně nakazovat minimálně povinný příjezd na reprezentační sraz, což nadhodil Říha? Asi tušíte, jakou neplechu by to natropilo na křehké spojnici mezi svazem a extraligovými kluby, kterou Pešán svými názory poslední dobou sám příliš neupevňoval. Ono ani moc dalších možností prostě neexistuje.

Domácí hokej se zkrátka dostal do stěží řešitelného bodu.

Je pravděpodobnější, že se i přes průtahy při distribuci vakcín a dlouhodobou liknavost vlády dřív podaří zkrotit koronavirus, než extraligové kluby začnou ochotněji uvolňovat reprezentanty.

Jednoduché řešení by se našlo, kdyby se extraligová klání vypustila v celém reprezentačním týdnu. „V budoucnu nechceme vkládat extraligová kola do reprezentačních přestávek,“ přikývne ředitel soutěže Řezníček. Ale dodá: „Už nyní s jistotou víme, že to minimálně v příští sezoně nemůžeme dodržet.“

Proč? Zásadních důvodů je několik.

1) Za rok bude olympiáda, která nabourá režim v klubových soutěžích.

2) Počítá se, že dojde k resuscitaci hokejové Ligy mistrů (CHL), kterou v aktuální sezoně umrtvila pandemie.

3) A především - extraliga se v příští sezoně rozroste na 15 účastníků, což základní část prodlouží z 52 na 56 kol. Vrátí se také přímý sestup, předposlední celek extraligy čeká baráž, což jen zvýší neochotu extraligových šéfů poskytovat reprezentaci vlastní vzácný hráčský materiál.

Prezentace, nebo reprezentace

Program soutěže dospěje do stavu, že k zavedeným zápasům v závěru týdne (pátky a neděle) natrvalo přibudou i ty v pracovních dnech. Zvykněte si, úterní zápasy extraligových klubů v domácí soutěži nebo Lize mistrů budou dál běžností. A teprve po nich ve čtvrtek odstartují turnaje EHT.

„Máme už odsouhlasený rozpis základní části, kdy zhruba mezi 10. zářím a 10. březnem najdeme jen tři volné úterky. Říká se jim emergency (tzv. nouzové termíny) a využívají se na různé dohrávky,“ přibližuje Řezníček. „Na základě dohod IIHF a CHL nám nejspíš ještě jeden seberou, přitom za normální situace jich máme v sezoně pět nebo šest.“

Napěchovaný kalendář nejspíš způsobí, že se extraliga nezastaví ani během olympijského turnaje. „Předpokládáme, že se na ní představí hlavně reprezentanti z NHL, z extraligy tam bude minimum hráčů,“ plánuje Řezníček.

Jen ale nezapomeňte, že v extralize nastupují Slováci nebo Lotyši. Jejich národní týmy o účast v Pekingu ale teprve budou bojovat v srpnové kvalifikaci.

Třenice mezi kluby a českou reprezentací vzniknou každopádně. Víc než jindy bude záležet na domluvě, citu a vzájemném respektu obou stran. Jenže budou toho členové hokejového hnutí schopní?

Možná se připravte, že místo nápravy a povýšení národních srazů bude příští ročník EHT víc než jindy sloužit jako (re)prezentace nasmlouvaných svazových sponzorů.