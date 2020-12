ZVOLNĚNÍ: Krása, góly, povyk. Komu nejvíc svědčí odkládání startu NHL?

Při momentce z nedělního duelu Ocelářů proti Hradci jste si možná vybavili, jak parádní souboje se odehrávaly v extralize před osmi lety při výluce NHL.

Kladno si klidně vypůjčilo pražskou O2 arenu, kam proti Brnu dorazila rekordní návštěva. Ale jen co majitel Jágr a jeho hvězdní kumpáni Plekanec, Židlický, Kaberle nebo Tlustý odletěli do zámoří, Rytíři stěží bránili účast v předkole.

Vzkříšená Kometa, která předchozí sezonu vyletěla až do extraligového finále, se naopak bez posil z NHL do něj ani nepodívala.

Plzeň zase výkony a přístupem nastartoval k pozdějšímu titulu Tukka Rask. „Nikdo si neuvědomoval, že tady máme nejlepšího gólmana na světě,“ vzpomínal tehdejší plzeňský manažer a skaut Columbusu Milan Tichý. „Marek Mazanec se od něj učil, snažil se chytat jako on, i proto pak zvládl play off i finále.“

Ať chcete, nebo ne, neubráníte se skutečnosti, že sezonu 2012/2013 podstatně ovlivnila výluka v NHL, což nás vrací zpět do současnosti.

Ne, české zimáky se teď nehemží houfy hvězd z obdivované soutěže. Spíš se jedná o mladíky, kteří kariéry v NHL teprve načínají.

Ale schválně, kterému extraligovému mančaftu vyhovuje váhání NHL, jejíž start kvůli neutěšené koronavirové situaci dál zůstává v mlze?

Hradec (Hronek)

Velký řečník to věru není. Ale za jeho slova dostal Hradec Králové minulý týden desetitisícový flastr. „Normálně se někdo zbláznil. Komedie!“ soptil Filip Hronek po utkání s Třincem (0:3).

Jinak se ale angažování mladého vousáče Mountfieldu jednoznačně vyplácí. 15 startů. 14 (5+9) bodů. Na obránce vynikající čísla. V průměru také zvládne přes 24 minut za zápas, jen liberecký Šmíd toho nahraje víc. Dominantními výkony Hronek předvádí, proč si vysloužil flek v první pětce Detroitu.

V Hradci si pochvalují, jak zámořská výpomoc dokáže celý tým strhnout. Kromě bodů a ostrých slov na sebe třeba upozornil potyčkou s karlovarským zelenáčem Kadlecem. Hronek vlastně perfektně splňuje to, co má dodat host z NHL. Vybočuje. Zaujme. Není s ním nuda.

I proto s ním Mountfield už podruhé o měsíc prodloužil kontrakt, zatímco s dalším odvedencem do NHL útočníkem Matějem Chalupou se po nevýrazných výkonech rozloučil.

Třinec (Zadina, Jašek, Kořenář)

Perfektně zapadl do mašiny, která drtí zbytek soutěže. Filip Zadina se sice na počátku třinecké mise zranil, během koronavirové odstávky se vykurýroval a nyní ukazuje, proč si jej Detroit na draftu vybral.

11 zápasů, bilance 6+4, když je na ledě, je to znát. „Nechci, aby to vyznělo špatně, ale můj cíl je hrát NHL,“ říká čerstvě 21letý kanón. Zadina věří, že si zajistí stálé místo v sestavě Red Wings. „Asi bych potřeboval nějaký den volna na odpočinek před startem kempu. Nejde hrát nějakých 25 zápasů a skočit do sezony tam,“ naznačuje.

Extraligového lídra kromě Zadiny opustí i útočník Lukáš Jašek a brankář Josef Kořenář. 23letý Jašek si před rozjezdem extraligy vytyčil prostý cíl: „Chci ukázat, že už nejsem malý Lukášek.“ Třinecký odchovanec se snaží. Posbíral 9 (2+7) bodů a naznačuje, proč už párkrát nebyl úplně daleko od premiérového startu v NHL za Vancouver.

Kořenář se zase v třineckém brankovišti točí se zkušenějším Štěpánkem. Z pěti duelů vychytala naděje ze San Jose čtyři výhry.

Brno (Hájek, Král, Zbořil)

Pokud NHL znenadání zavelí ke startu, Kometě se rozpadne obrana. Hned polovina beků sní o tom, že si v nadcházející sezoně zahrají ve Východní konferenci.

Zbořil za Boston. Hájek za Rangers. Král za Toronto. Je docela zajímavé sledovat, jak šéf Komety Libor Zábranský pozměnil strategii při shánění dočasných posil z NHL.

Před osmi lety věřil mančaftu, který o pár měsíc dřív vybojoval stříbro a pobláznil město. Nechtěl bourat úspěšné jádro. Nepotřeboval lákavé hvězdy, i bez nich bylo v Brně vyprodáno. Kometě se to ale vymstilo a sezonu dohrávala v nezáživné skupině o udržení. Teď manažer Zábranský ještě před říjnovým restartem narychlo rozšířil tým o mladé beky (Král a Hájek), kteří dres Komety nosili už jako teenageři.

Vary (Kaše, Lauko)

Ne, na první dobrou vás asi nenapadne, že Karlovy Vary jsou mančaftem, jehož hru rozpumpují jinoši s kontrakty v NHL.

David Kaše ani Jakub Lauko netrhají bodové rekordy, ale svižné Energii dodávají ještě větší šmrnc.

David Kaše (vlevo) a Jakub Lauko

Chcete pádný důkaz, které vám statistiky neodhalí? Mrkněte na akci z nedělního duelu proti Zlínu, který dvě vteřiny před koncem základní hrací doby rozhodl karlovarský bek Libor Zábranský mladší.

Kdekdo by několik sekund před sirénou už jen přidržel puk, maximálně vyslal propagační střelu. Kotouče se ale chopil rozjetý David Kaše. Křídelník Philadelphie se prokličkoval do jasné šance, čímž ve zlínském pásmu vyvolal totální zmatek, v němž se nejlépe zorientoval domácí kapitán Skuhravý a zakončující Zábranský.

Tipsport extraliga @telhcz @hokejkv ztrácel na ledě Zlína v polovině třetí třetiny už 2:4, ale nakonec bere tři body! Dvě sekundy před koncem rozhodl o výhře 5:4 pro Západočechy tímto gólem Libor Zábranský! #TELH #ZLNvKVA https://t.co/Po0Y6dkWgK oblíbit odpovědět

Gól! 5:4. Tři body pro Energii.

Boleslav (Zohorna)

Kdybyste se optali extraligových beků, s kým se nechtějí přetlačovat v rohu kluziště, nejspíš by tohle jméno zaznělo jako jedno z prvních.

Radim Zohorna.

Možná to vyzní trochu nepatřičně. Ještě před pár lety působil nejmladší ze sourozeneckého tria na ledě jako vytáhlý nemotora. Scházela mu lepší koordinace, zkušenosti, možná i větší zaujetí. „Z bratrů má ale největší potenciál,“ opakoval jejich agent Robert Spálenka.

Konečně ho nejmladší Zohorna ukazuje. Z Brna se přesunul do Mladé Boleslavi, kde v minulé sezoně zaujal skauty NHL. Pokud by mu smlouvu nenabídl Pittsburgh, byl by to někdo jiný. Jeden nejmenovaný český skaut klubu NHL odhadoval, že se o něj zajímá zhruba desítka jeho kolegů.

Urostlý centr patřil mezi nejžádanější extraligové artikly. Před převelením za oceán nasbíral za Boleslav 15 (8+7) bodů ve 14 duelech. Vytváří hromadu šancí, řídí elitní útok, na svoji výšku se také velice dobře pohybuje.

Sparta (Sobotka, Chlapík)

Před víkendem si připsal za Spartu první bod. Však taky jeho kolega David Tomášek mu jel pro puk a jemu se jen honilo hlavou: „Co blbne?“

Bylo mu jasné, že jde o vtípek. Vždyť Vladimír Sobotka by podobných suvenýrů měl mraky, v NHL odsloužil už 11 sezon a 548 startů. Ještě by rád přidal další, jenže ve 33 letech se v mládnoucí lize nové smlouvy zatím nedočkal.

I proto kývl na měsíční výpomoc Spartě, kde nahradil Filipa Chlapíka, který už naopak prodloužil smlouvu v Ottawě. Ani zámořské akvizice příliš nevylepšují dojem z nepřesvědčivých sparťanských výkonů.

Mimochodem, neustále se vyvíjející situace připomíná předchozí výluky NHL. Otálející rozjezd naváděl hráče k hledání angažmá po Evropě. Je logické, že po herní praxi baží i současníci. Třeba Radko Gudas už jednal se Spartou. „Ve sparťanském dresu bych ho viděl moc rád,“ říká jeho otec Leo, bývalý sparťanský bek a reprezentant.

Pardubice, Litvínov. A další

Zatím odchytal jediný mač, v němž mu Boleslav za první třetinu nasázela tři branky. V Pardubicích ale věří, že bostonský gólman Dan Vladař bude přínosem. S Dynamem se domluvil do konce roku.

Pár zápasů před odletem na světový šampionát do 20 let ještě zvládne litvínovský Jan Myšák, jenž se na podzim stal nejvýše draftovaným Čechem. V devíti duelech si ale nepřipsal ani bod.

Další extraligové mančafty si zámořské hosty nepřivedly. Leccos to může naznačit o jejich ambicích, finanční kondici či šikovnosti manažerů. Hokejisté se navíc zpravidla vracejí do klubů, k nimž je váže nějaký vztah.

Sestava bez posil z NHL ale může být záměrnou volbou. Po zámořském odlivu vzniknou díry. Mladíci z Ameriky už teď mohou zabírat místo těm, kteří se potřebují v extralize rozkoukat.

Která strategie je lepší?