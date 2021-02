Bitva o lídra ligy bez „repre“ posil? Nemáme stejnou situaci jako Sparta, zlobí se Varaďa

Jenže...

Na ledě budou chybět reprezentanti chystající se na Švédské hokejové hry. Z Třince jsou v nominaci David Musil, Matěj Stránský a Michal Špaček, ze Sparty David Němeček a David Tomášek.

„Jsme zklamaní, že situace není stejná pro náš tým i pro Spartu,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa. „Trenér národního týmu mi po telefonu tvrdil, že budou nominováni tři hráči Sparty a tři od nás, aby síly byly vyrovnané, ale tak to není.“

Varaďa upozornil, že jim budou scházet tři opory.

„Přišli jsme o Matěje Stránského, skórujícího v podstatě v každém utkání, Michala Špačka, který má bod na zápas, ne-li více, a Davida Musila, u něhož všichni víme, v čem je dobrý,“ vypíchl Varaďa přednosti třineckých reprezentantů. „Pro náš tým je to ztráta navíc, když máme nějaké zraněné kluky a ti budou muset jít do hry tak, abychom sestavu nějak poskládali.“

Zkoušeli jste tu situaci řešit?

Jasně. Kontaktovali jsme vedení reprezentace ještě den před nominací. Dostal jsem informaci, že budou nominovaní tři hráči Sparty. Nakonec nebyli. Zřejmě tam došlo k nějakému zranění, takže ti hráči asi také budou Spartě v úterý scházet. Kluci chtějí reprezentovat, což je skvělé. Akorát ta situace není pro obě mužstva stejná, což vnímám velmi negativně.

Z reprezentace se omluvili sparťané Rousek a Řepík. Co byste tomu říkal, kdyby v úterý naskočili do zápasu?

Každý by si udělal obrázek sám. Samozřejmě chráním naše hráče a náš tým a vnímám to jako velký zásah do mužstva, jaké máme při zraněních Rodewalda, Kundrátka, Kurovského v minulých zápasech. Ale i v tomto režimu tým nějak poskládáme. Určitě nás mrzí, že si to nemůžeme rozdat se všemi hráči, ale taková je situace. Do konce základní části zbývá ještě jedenáct kol, takže nějaký čas na další práci tam je.

A není divné, že se extraliga hraje bez reprezentantů?

Tak byl plán utkání pro extraligu navržený a my ho respektujeme. Nemohli jsme si ale zápas ani odložit, protože jiný termín už nemáme. V podstatě hrajeme co druhý den. Tuším, že ve druhé půlce února máme šest zápasů venku za sebou. Máme to složité, když se hraje obden a ještě s cestováním. Hledali jsme nějakou možnost, pokud by naši hráči byli nominováni, ale nejde to.

Nebyla ve hře varianta, že byste měli v národním mužstvu méně hráčů? Bavili jste se o tom?

Ne. Trenér národního mužstva mi oznámil pět hráčů a ptal se na nějaký krátký report, na jejich zdravotní stav, jejich hru a tak dále. A následně udělal nominaci, v níž figurují tři hráči a dva se omluvili.

Kdo a proč se omluvil?

Martin Růžička a Petr Vrána. Důvodem je únava. Přece jen už mají vyšší věk a potřebují více odpočinku. Nominace těch tří je však hodně omezující vůči tomu úternímu klání. Ale rozhoduje se na ledě. My to tam přijedeme odehrát na sto procent a jsem přesvědčený, že tam necháme všechno, abychom brali body. Sparta to bude mít hodně podobné, ať už její hráči, co se omluvili, budou v sestavě, nebo ne.

Reprezentanti budou mít celkově hodně nabitý program, protože jestli nastoupí v sobotu i v neděli, tak hned v pondělí vás čeká duel ve Vítkovicích.

Když pracujete v pekárně, tak také musíte chodit každý den péct rohlíky. Lidé nepočkají. Je to jejich práce. Jen doufám, že přijedou bez nějakého zranění, bez omezení, abychom mohli v pondělí ráno řešit, jestli je odpoledne v Ostravě vypustíme na led.