ZVOLNĚNÍ: Nezajídal se vám už Gulaš? Nová jména osvěžují extraligu

Nic proti jeho umu, ale upřímně? Vlastně to byla docela nuda. A také známka toho, že extraliga nemá moc co nabídnout a hlavně čím překvapit.

Žene mě motivace zabezpečit rodinu, říká nejlepší střelec extraligy Rozhovor s Matějem Stránským

Když zapomeneme na koronavirus a na jeho ledové dopady, současný ročník nabízí víc než jen to, co zase svede Milan Gulaš.

Extraliga je teď svěžejší.

Dospívají jedinci, kteří dokážou provětrat první příčky statistik.

Objevují se v ní neokoukanější jména, jejichž příběhy zaujmou.

Příkladem je třinecký Matěj Stránský, jehož děda byl reprezentant a strejdové hráli hokej v Austrálii.

Čtrnáctkrát se trefil i Rakušan Peter Schneider - maturant z českobudějovického gymplu, kterého Kometa před sezonou vypátrala ve Švýcarsku.

Matěj Stránský David Šťastný Peter Schneider Radim Zohorna

Jednobrankové manko za vedoucím tandemem má boleslavský David Šťastný, který se nedávno blýskl čtyřgólovým představením proti Varům. Perfektně si vyhoví s Radimem Zohornou, který se pozoruhodně zlepšuje.

Až za těmi všemi je Gulaš s devíti zásahy. Po víkendu se plzeňský kapitán opět vyhoupl do čela bodování. Je vidět, že má zdatnější konkurenci.

Vždyť jen bod zaostává Martin Růžička, jehož Třinec ale odehrál o tři duely méně než Plzeň. Kromě nich v nejproduktivnější extraligové desítce najdete už jen další dva třicátníky (Řepík, Vrána).

Loni na jaře byste jich po základní části napočítali hned osm, což není úplně ideální vizitkou zdravé soutěže, která vyrábí talenty.

Jasně, mezi absolutní špičkou i teď chybějí nejžádanější mladí dravci, prosazují se spíš zástupci střední generace. I po ní je ale ve světě poptávka.

Hned čtyři borci z elitní desítky - shodou okolností vše cizinci (Hudáček, Skalický, Austin, Bukarts) - zamířili po poslední sezoně do kvalitnější evropské soutěže. Aspoň fajn zjištění, že extraliga stále nepředstavuje pouze slepou cestu.

Na povýšení by klidně mohli pomýšlet i Stránský (27 let), Šťastný (27) nebo Suchý (22). Zohorna (24) už jen vyčkává na příkaz z NHL, aby se vydal do Pittsburghu.

Z podobných posunů může profitovat reprezentace i český hokej. Vlastně i z tohoto pohledu je lepší, že extraliga nenabízí úplnou one man show.