Rekordní výhra číslo sedm. Šťastný se Zohornou táhnou Boleslav vzhůru

„Za tu sérii jsme samozřejmě rádi, ale moc to neřešíme,“ neutápěl se v přílišné euforii jeden z boleslavských trenérů Pavel Patera.

Středočeši během své vítězné šňůry srazili i vedoucí Třinec, Karlovým Varům nasázeli jedenáct gólů a teď naposledy zcela vygumovali Olomouc.



„Důležité bylo, že jsme šli rychle do vedení, čímž jsme otupili jejich hru, která je jinak velmi nepříjemná,“ uvedl po jednoznačném triumfu zkušený obránce Martin Ševc, jemuž se podařilo zabodovat dvěma vstřelenými brankami a jednou finální asistencí. „Díky té sérii roste každému sebevědomí. V téhle fazoně jsme strašně silní,“ míní nymburský rodák.

Boleslav sází na vyrovnaný kádr, z něhož ale v posledních týdnech zřetelně ční ofenzivní letka z první formace: David Šťastný - Radim Zohorna - Mario Lunter.

I proti Olomouci dohromady posbírali šest kanadských bodů. Skórovat dokázal každý z nich. A třeba gól Šťastného? Vážně kouzelná hokejová paráda. Naskočil ze střídačky, na modré převzal puk, prohodil beka a hurá na bránu. Gólmana Konráda oklamal blafák a puk ležérně vypustil do prázdné klece.

„Klobouk dolů, co spolu předvádějí. Já jsem si jich všímal. Ať se hraje pět na pět nebo přesilovka, je jim to jedno. Lepí jim to a mají krásné věci,“ chválil trio soupeřových forvardů olomoucký brankář Jan Lukáš, který během střetnutí vystřídal kolegu Konráda.

Všichni tři patří mezi nejlepší pětku nejvyšší soutěže v hodnocení plus/mínus, Šťastný se Zohornou navíc nahánějí absolutní čelo i v žebříčku nejproduktivnějších hráčů.

„Oni jsou hrozně silní na puku, já se snažím clonit gólmanovi. Přesně tak padl i můj dnešní gól. Mám jednoduchou hru a pokouším se jim ty puky vybojovat, zatím se nám daří výborně. Je radost vedle nich hrát, můžu se i něco přiučit, fakt nám to klape,“ nabízí svůj pohled slovenský bojovník Mario Lunter, jenž proti Olomouci otevřel skóre. Jak jinak, než po přihrávce Šťastného.

Je to pořádný kvapík. Boleslav svou rekordní šňůru sedmi výher zvládla za čtrnáct dnů. Čili každý druhý den utkání, čas na trénink minimální. „Moc jich není, spíš regenerujeme,“ přiznal Martin Ševc. „Ani se příliš nedá něco nacvičit. Ale sestava zůstává ve stejném složení, takže už tam ta souhra a automatismy jsou.“

Martin Ševc z Mladé Boleslavi (vpravo) se raduje z gólu.

Otázkou je, zda skvělá forma Mladé Boleslavi nepřišla brzy. Jestli bude mužstvo podobně válet i v klíčových fázích sezony. „Je potřeba hrát stále zodpovědně a makat stále stejně,“ nabádá Lunter. „Každý zápas začíná od nuly a pokud k tomu budeme přistupovat jako nyní, tak nemám obavy,“ přidal se i Ševc.

O prodloužení série se bude pátý celek tabulky pokoušet v Plzni. Pak má doma Kometu a míří do Liberce. Završit právě tam šňůru na deset výher, to by bylo vážně stylové. Pod Ještědem už totiž Boleslav nezvítězila deset let...