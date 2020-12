ONLINE: Pardubice hrají v Třinci, Zlín hostí Vary. V akci je i Litvínov

Třinec - Pardubice, od 17:00

Třinec poprvé v sezoně na vlastním ledě zaváhal, přes porážku s Mladou Boleslaví v nájezdech však zůstává posledním týmem, který v řádné době ještě neprohrál. Oceláři nyní završí sérii šesti domácích zápasů proti Pardubicím, které je spolu s Boleslaví jako jediní soupeři v 16 kolech dokázaly přemoct alespoň v nastaveném čase.

Pardubičtí bodovali třikrát za sebou, což je jejich sezonní maximum. Získali za toto období šest bodů a vyšplhali na 11. místo. „Nám je jedno, co s námi Třinec zamýšlí. Jedeme vyhrát a je jedno, kdo proti nám stojí. Jestli zvítězíme ve Werk areně, může nás to nakopnout. Tady je pokrok vidět, vypadáme perfektně, makáme každý den a jdeme po správné cestě. Věřím, že se to brzy odrazí i ve výsledcích, náš tým na to má,“ prohlásil odhodlaně brankář Daniel Vladař.

Zlín - Karlovy Vary, od 17:00

Zlínské Berany po výhře v Liberci čekají čtyři domácí zápasy v řadě, minisérii odstartují v dohrávce 9. kola s Karlovými Vary. „Budu se opakovat, ale naše cesta k úspěchu povede jen přes absolutně poctivý a soustředěný výkon. Přesně takový jsme předvedli v neděli v Liberci, čímž nám tým udělal radost. Jen na to musíme navázat i doma,“ uvedl asistent trenéra Martin Hamrlík.

Západočeši protáhli vítěznou sérii už na pět zápasů a uspěli tak v deseti z posledních 11 duelů. „Zlín je velmi nepříjemným soupeřem, výborně forčekují a dohrávají osobní souboje, o čemž jsme se mohli přesvědčit v nedávném utkání, kdy jsme dotahovali jejich vedení a hodně nás to bolelo. Zvládli jsme to před týdnem a věřím, že tam uspějeme i nyní,“ řekl asistent trenéra Tomáš Mariška.

Mladá Boleslav - Olomouc, od 17:20

V dohrávce 8. kola se o body utkají Mladá Boleslav a Olomouc. Před dvěma týdny na ledě Hanáků zvítězili Středočeši 3:0, aktuálně čítá jejich vítězná série šest zápasů. „Hrajeme dobře týmově, pomáháme si. Hlavně první lajna nás drží, myslím, že to máme dobře rozjeté,“ uvedl mladoboleslavský útočník David Cienciala.



Litvínov - Vítkovice, od 17:30

Dohrávka 14. kola čeká rovněž Litvínov a Vítkovice. Tým Vervy otočil ve třetím dějství nedělního utkání s Českými Budějovicemi výsledek z 1:2 na 3:2. „Teď se nicméně nesmíme uspokojit, čekají nás těžké zápasy a my potřebujeme body jako sůl,“ řekl útočník Patrik Zdráhal.

Vítkovice se výsledkovou krizi pokoušejí řešit trenérskou rošádou. Po pěti prohrách v řadě skončil trenérský tým kouče Mojmíra Trličíka, kterého vystřídal Miloš Holaň. Ten se tým snaží zvednout hlavně psychologicky. „Řekl jsem hráčům, že se nesmíme starat o minulost a jít dopředu. Chceme s odhodláním a chutí předvádět bojovný výkon,“ řekl Holaň.

Liberec - Kometa, od 18:00

Bílí Tygři prožívají nepovedené období, kvůli němuž na jejich kontě převažují porážky nad výhrami. „Musíme se z té krize dostat tvrdou prací, času ale není příliš, jelikož zápas střídá zápas,“ prohlásil trenér Patrik Augusta. Série špatných výsledků se podepisuje na psychice. „Je to o hlavách. Nemáme lehkost na hokejkách, nedaří se nám jednoduché věci,“ uvedl pro klubový web obránce Ronald Knot.

Kometa na tom není o moc líp než její úterní hostitel. Za poslední dva zápasy venku dostala pokaždé šest branek, v neděli ji takto zostudila Sparta. „Naše zápasy mají stále velké výkyvy, pořád je cítit tréninkové manko,“ řekl jeden z koučů Jiří Horáček.

Hradec Králové - České Budějovice, od 18:00

Dohrávku 14. kola obstarají týmy, jimž se nedaří. Hradec Králové přivítá nováčka z Českých Budějovic. Jihočeši uzavírají tabulku a mají už pětibodové manko na předposlední Litvínov. „Na tabulku nemá cenu koukat, protože aktuálním rozpoložením jsou na tom oba týmy podobně,“ připustil útočník Jakub Orsava.

Motoru se zatím daří lépe venku. Zatímco doma nevyhrál z devíti zápasů ani jediný a dosáhl jen na tři body, v arénách soupeřů jich za stejný počet utkání posbíral osm. K lepším výsledkům má pomoci i čerstvá - ale velmi zkušená - posila, kterou je útočník Adamský.