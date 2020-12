Rakouská raketa má první hattrick v extralize. Kometa zírá na Schneidera

V létě rakouský reprezentant Peter Schneider v rozhovoru pro MF DNES vyprávěl: „Zkusím být rychlý jako Pavel Bure. Měl jsem rád jeho styl hry, rychlost a energii.“



Tabulka střelců extraligy 14 Matěj Stránský (Třinec), Peter Schneider (Brno) 13 David Šťastný (Ml. Boleslav) 9 Radim Zohorna (Ml. Boleslav), Filip Suchý (Plzeň), Tomáš Mertl (Plzeň), Dominik Lakatoš (Vítkovice)

V pátek svoje „motory“ předvedl obráncům Olomouce. Ve třetí třetině zápasu vyrazil v brněnském oslabení z vlastního pásma, dostal se před brankáře a překonal ho blafákem.

Ani zmiňovaný Bure by se za takový výpad nemusel stydět.

Pro Schneidera to byl druhý gól v zápase. Vzápětí přidal třetí a připsal si svůj první hattrick v extralize. Jeho jmenovec Peter Mueller přidal zbývající dvě branky Komety.

„Chystali jsme se na ně, ale asi špatně,“ trpce se pousmál olomoucký trenér Jan Tomajko. Muellera znali Hanáci z předchozích sezon, Schneiderově síle čelili poprvé. Nebylo to příjemné seznámení. „K němu (Schneiderovi) bych řekl, že má skutečně pohotové zakončení. Když je ve střeleckém prostoru, ze kterého padají góly, tak se skoro nemýlí. Je to velice dobrý hráč, jeden z nejlepších v extralize,“ smekl před 29letým Rakušanem.

Křídelník druhé brněnské útočné řady sotva mohl pro potvrzení jeho slov udělat víc, tři góly dal ze čtyř střel. První trefu mu přihrávkou před prázdnou branku nachystal Jakub Klepiš, druhou si Schneider na místo určení „přivezl“ sám bleskovým brejkem a třetí dal po pohotové Muellerově přihrávce z prostoru mezi kruhy.

Skvělá práce na hráče, který sám o sobě tvrdí, že se především tlačí do branky a dává góly z prostoru před brankovištěm.

„Vždycky jsem dával góly z různých situací. Nejsem hráč, který umí jen jednu věc, snažím se natrénovat víc zakončení. Hlavně zkouším zakončit co nejrychleji, aby se brankář nestihl připravit,“ vyprávěl Schneider po olomoucké demolici. I když se prosadil jedním blafákem a dvěma střelami, na své hráčské charakteristice si trval. „Hodně těžím z pohybu v předbrankovém prostoru. Je to možná slot, ale nízký slot. Nebo jsou tam dorážky. Tam je prostor, kde můžu dát gól nejčastěji,“ řekl.

Jeho čísla jsou impozantní. Gól dal v 11 z 15 zápasů, v nichž za Kometu nastoupil. Šestkrát využil přesilovku, dva jeho zásahy byly vítězné.

„Je to něco, co nakopne celý tým,“ řekl k produkci dvou Peterů – Muellera a Schneidera – brněnský trenér Jiří Horáček. „Když dostanou puk na slot, tak jsou to věci, které nekompromisně proměňují. Jsme rádi za to, jakým způsobem kluci hrají, že se jim daří. Je to i tím, jak na sobě pracují nejen oni dva, ale celý tým,“ ocenil.

Schneider přiznal, že prožívá nejlepší období ve své kariéře. Počtem gólů už překonal svoji minulou sezonu, kdy se ve švýcarské lize v 38 zápasech trefil dvanáctkrát. V mezinárodní EBEL dal v první sezoně 15 gólů a ve druhé dokonce čtyřicet.

„I minulý rok jsem měl podobnou formu, tehdy to však trvalo jenom jeden nebo dva týdny. Tady už se to táhne déle. Hlavně chci, abychom hráli dobře jako tým, ale jasně, zkusím pokračovat ve své střelbě a pokusím se pomoct Kometě nějakými góly,“ uvedl.

V olomouckém pásmu to dokonce kolikrát vypadalo, že se snaží předhánět s Muellerem, kdo zakončí lépe. Taky americký snajpr dal jeden gól z nájezdu a jednu střelou do poloprázdné branky.

„Ono to svádí k parádičkám, určitě to máte někde v hlavě, ale taky je to trochu nebezpečné. Toto jsou zápasy, které se musí vyhrát. Ve druhé třetině jsme viděli, že když jdeme moc do útoku a zapomeneme dodržovat náš systém hry, může to skončit špatně. Hlavně je potřeba dodržovat systém, ne honit góly,“ pravil uvědoměle.

Zároveň tím ocenil hru Olomouce, která nebyla v Brně tak mizerným soupeřem, jak by se z výsledku mohlo znát. Kometa měla drtivý začátek, ale od konce první třetiny a celou druhou třtinu jí hosté byli rovnocenný, partnerem. Pak snížili a až gól na 3:1 je zlomil.

Dal ho právě Schneider.

„Dostal jsem vynikající nahrávky,“ poděkoval na dálku spoluhráčům. „Měl jsem štěstí, že mě kluci dobře vidí. Takové šance, jaké jsem od nich měl připravené, se musí dát. Pro mě to bylo jednoduché,“ bilancoval.

Na tom, aby měl výkonnost, jakou ukazuje, pracoval rakouský úderník i sám během české sportovní karantény. Zatímco český sport stál, Schneider chodil na led ve Villachu. Trénoval tam s týmem do 20 let.

„Pomohlo mi to kondičně, ale herně to (po obnoveném začátku extraligy) taky nebyla žádná sláva. Jako u ostatních,“ podotkl.