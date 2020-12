Budějovické hledání. A kouč Prospal potvrdil: Po sezoně skončím

„Nahlásil jsem, že skončím, ať sezona dopadne jakkoliv. Už tu bez rodiny prostě být nechci. Je to definitivní. Ví to vedení, vědí to hráči, nebudu se schovávat a říkat, že ještě nevím. Já už se rozhodl a ulevilo se mi,“ řekl Prospal v rozhovoru pro klubový web.



Tím, že vede extraligové hokejisty svého mateřského klubu, se Prospal odloučil rodiny, která žije na Floridě.

„Mám rodinu, čtyři děti, které nevidím. Nechci být otec a manžel na dálku. Počítal jsem původně s dvěma lety, že zvládneme postoupit hned v první sezoně a když by byl zájem, vyzkoušel bych si trénování v extralize. Trvalo nám to o jeden rok navíc. Já dostal zelenou od manželky, která mě neskutečně podporuje, abych ještě mohl zůstat. Rodina tu se mnou není a prostě mi chybí. A já chybím jim. Tak to je,“ vysvětlil Prospal.



V roce 2018 se Motor do baráže nedostal, o rok později skončil v čtyřčlenné tabulce na posledním místě. V extralize se udržely Pardubice, sestoupil Chomutov a postoupilo Kladno. To hned v další sezoně ovlivněné koronavirem spadlo, postup nakonec díky dohodě prvoligových klubů připadl Českým Budějovicím, které v době přerušení ročníku vedly tabulku o 44 bodů.

U všeho byl Prospal, podobně jako v ročníku 2004/05, kdy k postupu pomohl jako hráč.

Aktuální ročník však úspěšný není, Budějovice jsou na posledním místě s 11 body po 18 zápasech. Útěchou může být, že se tentokrát nesestupuje.

„Začneme vyhrávat,“ slíbil Prospal. „Proces je složitý, sám jsem nečekal, že to bude výsledkově tak tristní. Chápu frustraci fanoušků, ta je oboustranná, protože vím, jak moc to trápí kluky. Dělají maximum, ale svým způsobem přicházíme na to, že někteří hráči jsou limitovaní a přes ten limit se nedostanou. Musíme tak najít jiné hráče,“ uvedl Prospal.

Motor si zatím vypomohl angažováním útočníka Martina Adamského a obránce Vladimíra Rotha.

Prospal otevřeně řekl: „V útoku to prostě absolutně nedáváme. Nikdo z těch, kteří se měli extralize přizpůsobit, nás netáhne. Ale pořád věřím, i když teď mluvím o tom, že od určitých hráčů to zatím není dostatečné, že tu máme poskládaný tým na první desítku!“

Podle něj by klub měl přivést ještě dva až tři útočníky.

„Je důležité, aby veřejnost věděla, že nám to není jedno. Já osobně neumím prohrávat ani v kuželkách a tady v extralize mě to štve několikanásobně, vždyť jsme všem na očích. Nemáme se kam schovat, lidi, sponzoři na to čekali sedm let,“ dodal Prospal.