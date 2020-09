Růžička přeskočil Polanského a je nejlepším střelcem Třince v historii

Jiří Polanský nastřílel za Třinec 218 branek v 918 extraligových zápasech. „O tom, že bych mohl rekord překonat, moc kluků nevědělo. Z minulé sezony jsem ale tušil, kolik gólů mi chybí,“ přiznal Martin Růžička. Co tomu říká?

„Je to pro mě velké. Jsem moc rád. Osobní statistiky sice neřeším, ale tohle je dlouhodobá práce. Měl jsem špičkové spoluhráče a těm za to patří dík,“ odpověděl elitní třinecký střelec

Proti Litvínovu nasbíral čtyři body, když přidal i dvě nahrávky. Tak vydařené utkání, pokud jde o produktivitu, Martin Růžička zažil po šesti letech a téměř sedmi měsících. V březnu 2014 v Pardubicích Třinec prohrál 5:7, přičemž Růžička si připsal tři góly a u jednoho asistoval.

219 gólů nastřílel Martin Růžička v extralize za Třinec a stal se tak klubovým rekordmanem

„Upřímně mám radost z obojího. Gól je specifický, ale jakmile přispěji nahrávkou, tak mě to také moc těší. Vždy jsem měl hru postavenou na tom, abych pomohl týmu,“ řekl Růžička. „Když máte pár bodů, ale prohrajete, nemáte z nich takové potěšení.“

Útočník dodal, že Ocelářům v Litvínově pomohly tři góly z přesilovek. „Ale celkově jsme hráli slušný hokej,“ podotkl Martin Růžička. „Byl to výborný týmový výkon.“

A ten podtrhl obránce Jan Jaroměřský, který se po zranění brankáře Jakuba Štěpánka navlékl do jeho brankářské výstroje, kdyby musel zaskočit za Josefa Kořenáře, který měl menší zdravotní problémy, kvůli nimž po první třetině odstoupil. Nahradil ho Štěpánek, jenže po pěti minutách se zranil, a tak se gólmani znovu vyměnili.

„Člověk i tým to vnímá a snažíte se klukům pomoct, nebylo to pro ně jednoduché, ale oba to zvládli výborně. Snad budou v pohodě. A špičkové bylo, jak post druhého gólmana zamázl Jari (Jaroměřský),“ řekl Růžička.

S úsměvem dodal, že jako možný brankářský záskok se nehlásil. „Chytal jsem akorát jako malý kluk na suchu, doma, když na mě stříleli kluci po škole.“

Na ledě to v brance nikdy nezkoušel. To Jan Jaroměřský přiznal, že kdysi trochu chytával.

„Nevím, jak by to Jari zvládl, kdyby na něj došlo, ale bylo skvělé vidět kluka z obrany, jak si oblékl brankářskou výstroj. Museli jsme se pojistit, kdyby se náhodou ještě něco stalo. Naštěstí to dopadlo dobře,“ ocenil spoluhráče Martin Růžička.