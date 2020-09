Třinecké trable. Zranili se mu oba gólmani, do výstroje musel obránce

„Už se mi to asi nikdy nepoštěstí, přesněji tedy neposmůlí, ale je to taková hezká historka pro děti a vnoučata,“ smál se Jaroměřský po výhře 6:3, ovšem jinak Ocelářům do smíchu nebylo.

Po 1. třetině odstoupil zraněný Josef Kořenář, jeho záskok Jakub Štěpánek vydržel na ledě necelých šest minut. Po výletu za branku a srážce s litvínovským útočníkem Martinem Látalem se zřítil k zemi a otřesený musel do kabin.

„Jak Štěpánek spadl na zem, vůbec to nevypadalo hezky. Dal si do zátylku, takové situace nevidíte rádi,“ oklepal se litvínovský gólman David Honzík, který po čtvrté brance vystřídal Denise Godlu – v zápase si tak zachytali všichni čtyři muži v maskách.

Zpátky mezi třinecké tyče mašíroval Kořenář, který ovšem neseděl na střídačce, ale vyšel teprve z kabiny. „Josefa omezovalo drobné zranění, necítil se stoprocentně připravený, proto jsme ho stopli. Po nešťastném zranění Kuby Štěpánka jsme neměli jinou možnost, než že musel jít Pepa zpátky do hry. Snažili jsme se ho v tom mezidobí udržovat tak, abychom ho případně mohli nasadit,“ líčil třinecký trenér Václav Varaďa. „Zhostil se toho velmi dobře, byť se sebezapřením. Dal to, teď po zápase se cítí v pořádku, i když zároveň ví o tom zranění, které ho omezovalo.“

Věděl to i Litvínov, proto ho chtěl zasypat kulometnou palbou. „Apelovali jsme, aby hráči chodili víc do brankového prostoru, aby měl co nejvíc střel, aby musel co nejvíc chodit dolů a vstávat, vyjíždět z brány. Ale soupeřovi obránci mu hodně pomáhali, zablokovali strašně moc střel,“ ocenil litvínovský trenér Vladimír Országh.

Kořenář dokonce zneškodnil trestné střílení Viktora Hübla. „Zvládl to výborně. Kluci se v brance točili, my se jim snažili pomoct. Nebyla to pro ně lehká situace,“ smekl třinecký kanonýr Martin Růžička.

Co přesně světovému šampionovi Štěpánkovi je, to určí až vyšetření v nemocnici. Během zápasu se do ní nevydal. „Kuba na tom není až tak dobře, půjde na vyšetření u nás v regionu. Až podle toho uvidíme, jak na tom bude a jak dlouho nám případně bude chybět,“ netušil po zápase Varaďa.

Proč dal pokyn, ať se do brankářského oblékne zrovna obránce Jaroměřský jako dvojka? „Sehrálo roli to, že jsme měli sedm beků a že Kuba Štěpánek je přece jen větším hráčem, takže jeho výstroj je větší. Do těch parametrů se nám šiknul Honza Jaroměřský, což samozřejmě kluci ocenili. I pro něj je pěkné, že se dostal do takové pozice. Zvláštní by bylo, kdybychom ho opravdu museli poslat na led. Teď si to ani nedovedu představit, ale jsme rádi, že jsme to zvládli,“ odfoukl si Varaďa, jehož Oceláři jsou po dvou zápasech stoprocentní.

Růžička do brankářského nechtěl: „Já se nehlásil, nikdy jsem na ledě nechytal. Nevím, jak by to Jari zvládl, kdyby na něj došlo. Ale bylo špičkové vidět kluka z obrany oblíknout si výstroj.“