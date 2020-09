Speciální týmy nám nefungují, štve litvínovského kouče Országha

„Neznamená to ani varování, ani klid. Uvědomujeme si, že jsme hráli dvě utkání doma proti těžkým soupeřům, i když žádný nebude lehký. Ani s Hradcem to nebylo z naší strany úplně špatné, teď šlo o lepší výkon, ale na body nestačil,“ řekl litvínovský kouč Vladimír Országh po krachu s Třincem 3:6.



Předehrávku 11. kola, kterou sledovalo 1 037 diváků, rozsekly početní výhody. Třinec tři využil, Litvínov žádnou. „Rozhodly speciální týmy, my se v přesilovkách nedokázali prosadit,“ litoval domácí brankář David Honzík, který po čtvrtém gólu vystřídal Denise Godlu.

O formacích pro přesilovky a oslabení mluvil i Országh: „Pokud nezlepšíme speciální týmy, velmi těžko budeme vyhrávat. Už v neděli to nebylo ono. Ale ukázali jsme i charakter, proti těžkému soupeři jsme se dokázali vrátit do hry.“ Ščotka dokonce poslal Vervu do vedení, pak už jen snižovali Jarůšek a Lukeš.

Hosté měli trable s brankáři, Josef Kořenář odstoupil po 1. třetině, ale jeho zástupce Jakub Štěpánek musel z ledu po srážce s domácím útočníkem Martinem Látalem. Zraněný Kořenář naskočil zpět, do brankářské výstroje se jako dvojka oblékl obránce Jan Jaroměřský. „Jednou to budu vyprávět dětem a vnoučatům,“ řehtal se Jaroměřský.

Štěpánek se praštil při pádu do zátylku, vyšetření ho čeká ve středu. „Vůbec to nevypadalo hezky, takové situace nevidíte rádi,“ oklepal se jeho litvínovský protějšek Honzík. Na indisponovaného Kořenáře měla Verva spustit kulometnou palbu. „Apelovali jsme, ať hráči víc chodí do brány, víc střílí, aby musel co nejvíc dolů a vstávat. Ale beci strašně moc střel zblokovali,“ ocenil Országh.