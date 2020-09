Zdráhal o elitní letce Litvínova: Jarůšek je u brány, dva rotují

„Za mě to byl vyrovnaný zápas, rozhodly maličkosti. Musíme se otřepat, v úterý hrajeme s Třincem, bude to těžké,“ zmínil úterní domácí střetnutí s buly v 17.30.

Litvínov vs. Třinec Online reportáž v úterý od 17:30

Zdráhal hned v prvním ostrém zápase v novém působišti skóroval. „Jsem rád, že naše lajna funguje. I přípravu jsme měli dobrou. Když v tom vydržíme všech 52 zápasů, bude to dobré. Ale nemůžeme se uspokojit, že teď hrajeme dobře, a zbytek sezony povolit. Musíme dál makat,“ zavelel útočník.

Prozradil i role ve formaci: „Ríša Jarůšek je hodně silný u brány, takže často stojí u brankoviště, my se Samsonem se snažíme hodně rotovat. Ze začátku utkání jsme měli dobrý pohyb, pak už jsme se do toho tolik nedostávali - příště musíme být lepší a hrát to stejné celý zápas.“

Verva nevyužila ani jednu z pěti přesilovek, Zdráhal to ale neviděl zle. „Nesehráli jsme je špatně. Měli jsme spoustu střel, které oni zblokovali nebo to vychytal Mazanec. Nedostávali jsme se ale k dorážkám,“ našel, co zlepšit. „Každý soupeř je na startu extraligy těžký, každý je nabruslený, každý má energii. Teď budou zápasy vyrovnané.“