Zdráhal se chce v Litvínově restartovat. Energii si dobíjím u koní, říká

„Jde o první zápasy, nemůžeme být na hrušce. Když takhle budeme pokračovat, budeme spokojeni,“ řekl 25letý import z Vítkovic, který si ve dvou pohárových zápasech a v útoku s Mahbodem a Jarůškem zapsal gól a asistenci.



Jak se vám s nimi hraje?

Výborně. Celkem jsme si sedli. Snažíme se plnit trenérovu taktiku, tedy hrát hodně v pohybu, v rychlosti. Vstřebáváme plno nových věcí, pan trenér Országh nás často bere k videu, zvykáme si.

Už jste se v Litvínově po svém přestupu aklimatizoval?

Jsem tady spokojený. Čekal jsem to horší, protože někteří kluci říkali, že město je hrozné. Najde se tady ale pár pěkných míst. Krušné hory, Klíny, blízko je Most. Zas tak špatné to není. Jen město není až tak velké jako Ostrava a Plzeň, kde jsem působil. Tady je to domácké.

Jak se vůbec váš přesun zrodil?

Táhlo se to dlouho, kolem dvou tří týdnů. Agent mi volal o zájmu Litvínova, pak mi telefonovali i pan Hynek (generální ředitel) a pan trenér, nastínili mi, kam se mnou počítají, jakou bych měl mít roli.

A ta je jaká?

Myslím, že bych měl přinést asi rychlost, dravost, nějaké góly. Snad se to bude dařit a nezklamu.

Co si od angažmá v Litvínově slibujete? Máte roční smlouvu s opcí.

Chci se restartovat. Minulá sezona se mi moc nepovedla, takže chci navázat na tu předchozí, kdy se mi docela dařilo a nehrál jsem špatně. Taky se tady buduje nové mužstvo, je tu celý nový realizační tým a chtěli bychom napravit loňský ročník.

Loni jste ale za Plzeň a Vítkovice měl 21 bodů. To je málo?

O body ani tak nejde, spíš předvedená hra nebyla extra. Měl jsem nevyrovnané výkony; jeden zápas dobrý, další špatné. Rok předtím jsem měl 25 bodů a myslel jsem si, že se ještě zlepším, že jsem zkušenější a moje bodové konto se navýší. Nepovedlo se. V Litvínově se vytvořil super tým, jeví se zatím výborně, kluci jsou skvělí, parta taky.

A jak vás motivuje návrat do reprezentace? V sezoně 2018/19 jste hrál v deseti zápasech.

Národní tým je jedna z nejvyšších met, která se v hokeji dá dosáhnout. A já bych se tam chtěl z Litvínova dostat. Uvidíme, jak se bude dařit a jak budu pracovat.

Proč jste nezůstal ve Vítkovicích?

Měl jsem ještě platnou smlouvu, bohužel z jejich strany nebyl zájem. Zato v Litvínově cítím důvěru trenéra a chci ji splácet na ledě.

Váhal jste, zda se z Ostravy přesunout přes celou republiku?

Ne, i když cestování je únavné. Dálnice stojí, 80 km zúžení, pod čtyři hodiny se Litvínov nedá stihnout.

Jak se na to tvářila přítelkyně Tina Šalková, parkuristka?

Má koně, od září budou tady ustájení. Měli jsme to tak i v Plzni a zvládli jsme to. Dva přivezla, dva měla v Ostravě, se svou mamkou se střídají.

Jste taky „koňák“?

Někdy zajdu, ale do žádných větších manévrů se nepouštím. Koně dávají člověku hodně energie, já jako sportovec u nich zrelaxuji.

Parkur jste si zkusil?

Vůbec! Fakt se bojím. Klusat a cválat jo, občas si zajezdím, ale že bych něco skákal, vůbec. Ještě bych se zranil a nedopadlo by to dobře.

Jak se snoubence daří?

Je top v Česku do 25 let. Nejezdí světové podniky jako Kellnerová, ale myslím, že je dobrá.

Trénujete spolu fyzičku?

Někdy společně chodíme běhat, ale ona to až tolik nepotřebuje, na koni se vyřádí dost.

Když už jsme u koní, bude Litvínov v extralize černý kůň?

Kéž by! Bylo by to super.