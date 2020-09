Hokejový Litvínov angažoval Demela a uvolnil Douderu do Kladna

„Patrika jsme měli možnost osobně vidět v několika zápasech. Působil na nás solidním dojmem, co se týče bruslení a práce s kotoučem. Je to hráč, který je v nejlepším věku a chce na sobě pracovat. Hrál v Americe a viděli jsme jeho návyky ze zámoří,“ uvedl litvínovský trenér Vladimír Országh.

Čtyřiadvacetiletý Demel, který se k týmu z osobních důvodů připojí až v neděli 27. září, v sezoně 2015/2016 zamířil do NAHL, druhé nejvyšší americké juniorky, kde zazářil 32 kanadskými body. Pak působil v prestižní univerzitní soutěži NCAA, v týmu American International College vydržel čtyři ročníky. V sezoně 2018/2019 se svým týmem vyhrál základní část soutěže i play-off. Loni si v NCAA zapsal bodové maximum: 34 zápasů, 21 bodů.

Letos v letním poháru naskočil za Vítkovice, ale ani dva góly a dvě asistence mu smlouvu s ostravským celkem nezajistily. „V první řadě nám jde o zvýšení konkurence v obranných řadách. Patrik dostane šanci a bude už jen na něm, jak se chytí,“ tvrdí Pavel Hynek, generální ředitel Vervy.

Po Demelově příchodu Litvínov uvolnil na střídavé starty do prvoligového Kladna 22letého obránce Lukáše Douderu, který letos zastával roli sedmého beka a do žádného zápasu nezasáhl.

Litvínov už v létě získal do obrany Lotyše Balinskise a Cibulskise s Kanaďanem Irvingem. Ve dvou domácích zápasech extraligy však inkasoval desetkrát. „Když se řekne, že jsme dostali deset gólů, zní to, že obrana moc nefunguje. Ale máme nový systém a beci jsou zvyklí hrát ofenzivní hokej, teprve se do toho dostávají,“ míní brankář David Honzík.

Už po úvodní porážce s Hradcem Králové trenér Országh nadhodil: „Víme o plusech i minusech obrany, je před námi hodně práce. Někdy to vypadá ok, někdy jsme měli v obranné fázi problémy. Stále budeme shánět nějaké hráče do defenzivy.“

Demel je prvním z nich. Už posledním?