Obránce Jaroměřský: Buď bych chytal jako Hašek, nebo bych byl za kašpara

„Takhle to prostě dneska vyšlo,“ smál se po úterní výhře 6:3 v předehrávce extraligy. „Kluci brankáři měli nějaké potíže, Kuba musel odstoupit a není mu dobře, tak to bylo na mě. To je jak se vším - člověk se s tím musí vypořádat. Bylo potřeba udělat tohle, tak se to udělalo.“

Máte brankářskou průpravu?

Kdysi jsem trochu chytával, alespoň bych zabral hodně místa, byl jsem v té výstroji velkej. Takže kdyby bylo nejhůř, třeba by mě v té výstroji i něco trefilo. Teď je to už samozřejmě úsměvné, ale kdybych se dostal do branky ve druhém zápase za Oceláře, to by bylo! Jsem zvědavý, čeho se po přestupu z Olomouce do Třince ještě dožiju. Uvidíme, co bude moje další role.

Kdy jste chytal naposledy?

To už bude nějaký pátek... Asi když se ještě kdysi hrály sranda hokeje a my se měnili v bráně. Jsem strašně šťastný, že jsem do zápasu nemusel jako brankář zasáhnout. Protože už jen v tom stát na střídačce mi dělalo docela problém.

Proč padla volba na vás?

Měli jsme sedm obránců, kdyby byl útočník navíc, tak by šel asi útočník, takhle to vyšlo na mě a já mám na co vzpomínat. Už se mi to asi nikdy nepoštěstí, přesněji tedy neposmůlí, ale je to taková hezká historka pro děti a vnoučata.

Nepřál jste si v koutku duše nastoupit?

Ono chytat někdy v osmé třídě je přece jen něco jiného, než pak tady stát proti těm zkušeným mazákům, co to mrskají tolik let. Třeba bych měl štěstí, ale musel bych soupeřům asi jako Dominik Hašek skákat pod nohy. Nebo nevím, jaký bych zvolil styl. Asi bych zrovna nejezdil rozehrávat... Pepa Kořenář to i se zraněním ale zvládl s grácií, měl tam spoustu důležitých zákroků a jsem rád, že to vydržel. Takže věřím, že příště už budu zase na místě, na které jsem zvyklý.

Byly to pro vás velké nervy? Do konce zbývalo hodně času.

Víte, jak to je... Může se stát cokoliv a sami jste viděli, jaký průběh zápasu byl. To víte, že se mohlo stát cokoliv. Pepa si mohl to svoje zranění ještě o něco zhoršit a co by mi pak zbývalo? Tak bych tam asi dělal kašpara... Už takhle to bylo vtipné, tak by to bylo ještě o něco vtipnější. Odstál jsem si to tam dobře a kluci tak měli jistotu, že bych je určitě podržel, takže to v klidu odehráli. Hraje se ale na body a na vítězství. A my jsme vyhráli, máme ze dvou zápasů venku šest bodů, takže tohle je jen takový úsměvný dovětek navíc.

HC Oceláři Třinec @hcocelaricz Asi by mu Jarda Kameš měl na dalším tréninku ukázat, jak se ta maska nosí ‍♂️ https://t.co/Kikd3W0VUO oblíbit odpovědět

Věděl trenér Varaďa o vašich zkušenostech s brankou?

To si nemyslím. Říkal, že potřebuje někoho, kdo by alespoň zabral hodně místa. Když mě do toho pak navlíkli, tak bych se tam alespoň nějak roztáhl. Pochybuju ale, že o tom trenér věděl a bral mě sem do Třince s vědomím toho, že mám brankářské schopnosti.

Nějaký příspěvek do týmové kasy dáte?

No já doufám, že dají něco mě, když už mě do toho navlékli! Ještě, abych platil něco já. To snad fakt ne. Popravdě nevím, ale to bych byl asi ještě hodně překvapený.