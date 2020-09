Třinec varuje a vysvětluje: Přerušením zrušíme celý ročník, nedává to smysl

Karlovy Vary i Plzeň veřejně řekly, že chtějí ročník 2020/21 přerušit, protože jim nedává smysl hrát před pouhou tisícovkou diváků v hledišti. Reagovaly tak na nová středeční opatření nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly.

Západočeské týmy v tomto názoru nejsou osamocené, naopak Hradec Králové, Pardubice či Třinec si stojí pevně za tím, že k pauze není důvod. Co bude dál, na tom se musejí většinově shodnout extraligové kluby na čtvrteční mimořádné valné hromadě APK.

„Návrh na jakékoliv přerušení nedává smysl. Sám o sobě nic neřeší,“ tvrdí třinecký ředitel Chmiel.

Také těžko věřit, že za 14 dní bude situace natolik dobrá, že se omezení zase zruší, že?

Upřímně řečeno, neexistuje záruka zlepšení epidemiologické situace. Ba naopak očekáváme s nastávajícím podzimem zhoršení. Je nám jasné, že po 14 dnech rozvolnění nepřijde, spíše nastanou přísnější podmínky. Svým vlastním rozhodnutím o případném přerušení bychom de facto zrušili letošní ročník.



V čem by mohla extraligová pauza pomoct?

To je otázka na ty, co návrh přednesli. My v tom žádný smysl nevidíme. Podle nás přerušení přinese jenom komplikace a přímé ohrožení odehrání letošního ročníku extraligy. Na základě rozhodnutí nehrát soutěž, byť přechodně, neušetříme ani na platech hráčů ani zaměstnanců. Akorát nebudeme plnit nasmlouvané partnerství.

Proč si myslíte, že je lepší hrát dál?

Ta otázka zní opačně. Co znamená nehrát? Došli jsme k závěru, že nehrát je z našeho pohledu mnohem horší situace, kdy netratíme pouze na vstupném. Ale platíme i hráče, zaměstnance, nájmy, energie a další služby a na druhou stranu neplníme sponzorská partnerství.

Což si nemůžete dovolit.

Finanční důsledky by v případě přerušení byly mnohem horší. Hrát bez diváků je bezesporu finanční ztráta, ale je třeba koukat na širší souvislosti, kdy se musí zohlednit plnění vůči sponzorům a vysílatelům.

Máte spočítáno, o kolik ztrátovější je nehrát vůbec než hrát s tisíci fanoušky?

Máme o tom představu. Když se nebude hrát vůbec, partner extraligy může snížit plnění, televize nebudou vysílat zápasy a mohou požadovat finanční náhrady. Viditelnost našich partnerů je nižší, a to všechno znamená hlubší ztrátu než hrát bez fanoušků.

Jak Třinec vyřeší velký počet držitelů permanentních vstupenek?

Už před zahájením jejich prodeje jsme představili refundační systém, který myslí na to, že se do areny dostane omezené množství lidí v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru.

Plzeňský manažer Tomáš Vlasák vcelku pochopitelně říká, že prodali tři a půl tisíce sezonních lístků, dva a půl tisíce z nich se na stadion nedostane. Máte stejný problém?

Máme, obavy chápeme. Ale jsme na to připraveni naším refundačním systémem, který vrací poměrnou částku za každé utkání s omezenou kapacitou. Není to pro nás žádná novinka.



Ano?

Už během Generali Česká Cupu na nás dopadla tvrdá opatření krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, která kapacitu omezila na 100 lidí na sektor. To vyšlo na maximální kapacitu 500 lidí. Werk arena má v běžném provozu kapacitu 5400 lidí a my prodali asi 2600 permanentek. Řešením přetlaku je refundační systém.

Přijdou vám omezení ministra zdravotnictví Prymuly rozumná? Pochopitelná? Je potřeba se s nimi smířit?

Určitě bychom ocenili větší předvídatelnost kroků státu. Například Finové už od června znají scénáře a podmínky říjnového startu jejich nejvyšší soutěže.