Hokejová extraliga se nepřeruší, hrát se bude i s omezeným počtem diváků

„Musím říct, že jednání bylo perfektní a kluby se domluvily na postupu, jak bude soutěž vypadat,“ řekl prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král novinářům. „Jede se podle plánu, rozpisu extraligy. Zápasy se neuskuteční pouze v případě, že by někdo byl v karanténě.“



To se momentálně týká Vítkovic a Komety, podezření na výskyt koronaviru je od čtvrtka také v Karlových Varech, tým však musí nejprve podstoupit testy, které výskyt nemoci covid-19 potvrdí.

O možném přerušení soutěže se začalo mluvit poté, co ministr zdravotnictví Roman Prymula ve středu oznámil, že na akce ve vnitřních prostorách bude mít v příštích dvou týdnech přístup jen tisíc diváků.

Extraligové kluby nebyly v postoji k omezení jednotné. Jedny se přikláněly k přerušení soutěže na zmíněnou dobu, aby se zamezilo ztrátám ze vstupného. „Když nemůžou chodit lidi, finanční ztráty jsou obrovské. Prodali jsme více permanentních vstupenek, než kolik teď můžeme pustit lidí. To jim máme vracet peníze?“ nechápal Martin Pešout, sportovní manažer Karlových Varů. Společně s nimi chtěly soutěž přerušit třeba Plzeň nebo Sparta.

Opačný postoj zaujaly Pardubice, Hradec Králové, Zlín či Třinec. „Je nám jasné, že po 14 dnech rozvolnění nepřijde, spíše nastanou přísnější podmínky. Svým vlastním rozhodnutím o případném přerušení bychom de facto zrušili letošní ročník,“ tvrdil výkonný ředitel Ocelářů Marek Chmiel.

A to ještě v úvahu připadal kompromis mezi oběma možnostmi, tedy že některé kluby by hrály dál, a ty, které nechtějí, by své účinkování v extralize na nějakou dobu utnuly.

Nakonec zvítězila ta nejméně akční varianta, tedy zachování plánovaného průběhu i při plošném omezení maximální kapacity zimáků na tisíc diváků.