Přerušte extraligu, žádají některé kluby kvůli omezením pro fanoušky

Jasněji by mělo být po 13. hodině, kdy Prymula vystoupí na tiskové konferenci a upřesní informace k novým protiepidemickým opatřením v souvislosti s covidem-19.

Ligová pauza by mohla trvat čtrnáct dnů, zní jeden z klubových návrhů. Tedy tak dlouho, dokud budou platit nová omezení, která nový ministr zdravotnictví během úterý nadnesl. „Pokud dojde k oploštění té křivky, budou zrušena,“ řekl Prymula.

„Můžu potvrdit, že jsme takový návrh na svaz dostali. Během středy oslovíme všechny kluby a budeme zjišťovat jejich názor. Soutěž se může na 14 dní přerušit,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Přerušení ligy by musel schválit výkonný výbor svazu, ten ale počká na většinový názor profesionálních klubů.

Žádný klub se dosud oficiálně nevyjádřil, avšak nová opatření se nejvíce dotknou těch, na něž chodí nejvíce fanoušků, proto by jim pauza přišla vhod. O návrzích na přerušení už hokejový svaz i Asociace profesionálních klubů vědí, APK se jimi bude zabývat na čtvrteční valné hromadě.

Například šéf brněnské Komety Libor Zábranský už před sezonou zastával názor, že se má start extraligy posunout. „Aby se udělalo maximum pro to, hrát před co nejvyšším počtem diváků. Samozřejmě vzniká otázka, zda to má nějaký význam, protože koronavirus tady je, bude a asi jen tak nezmizí, řekl Zábranský pro klubový web.

Jsou ovšem i kluby, které chtějí hrát za každé situace. „Náš názor je pokračovat a hrát zápasy,“ uvedl pro iDNES.cz Aleš Kmoníček, generální manažer Hradce Králové.

A zlínský trenér Robert Svoboda o víkendu řekl: „Můj osobní názor je, že i kdyby to mělo být bez diváků, musí se hrát. Ať to lidi vidí aspoň v televizi, i kdyby to nebylo ideální. Jinak nám to vezme živobytí.“

„Ty kluby, kterým by nedělalo problém pokračovat, by mohly hrát dál. Prostor na překládání zápasů je,“ dodal svazový mluvčí Zikmund.