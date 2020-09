Minimálně na 14 dnů nechtějí hrát hokej ani Karlovy Vary, říká Pešout

O přerušení extraligové sezony budou kluby hlasovat ve čtvrtek na mimořádné valné hromadě Asociace profesionálních klubů. Zatímco Pardubice, Hradec Králové či Třinec chtějí pokračovat bez pauzy, protože podle nich budou ztráty mnohem větší, když se nebude hrát vůbec, taková Plzeň hrát doma odmítá.

A nejvyšší vedení karlovarské Energie s ní souhlasí. „Za těchto podmínek nechceme hrát, to je oficiální stanovisko po domluvě s majitelem Holoubkem a manažerem Vaňkem. Přerušit soutěž minimálně na 14 dní,“ říká trenér a sportovní manažer Martin Pešout pro iDNES.cz.



Proč?

Protože když nemůžou chodit lidi, finanční ztráty jsou obrovské. Prodali jsme více permanentních vstupenek, než kolik teď můžeme pustit lidí. To jim máme vracet peníze? Dostali jsme se do neřešitelné situace.

Pokud se soutěž odloží o dva týdny, co se změní k lepšímu za tak krátkou chvíli?

Nejspíše nic... Ale může se stát, že se některá omezení uvolní. Slíbili, že pokud se čísla nakažených sníží, pustí to zpátky alespoň na těch 50 procent kapacity stadionu. To je hranice, kdy se náš klub po zápase dostává do zisku. Lépeřečeno nedostává se do ztrát.

Jak to budete řešit s permanentními vstupenkami?

To zatím nevíme... Budeme o tom ještě jednat, protože ve čtvrtek hrajeme od 17:30 se Spartou. I na ten zápas jsme prodali víc lístků, než kolik může přijít lidí. Majitel musí rozhodnout, jestli se budou vracet.

To musí být ohromně frustrující situace.

Pro všechny. Přicházíme o práci. Tyhle úvahy nejsou jednoduché ani příjemné. Vždyť na hokeji je závislých tolik lidí, nejen hráči, kteří mají nastavené úvěry. A nikdo neví, co bude.

Snížily i Vary podobně jako Sparta do nové sezony platy hráčům?

Pět měsíců jsme přes léto všichni brali jen polovinu. Od 1. září jsme hráčům dávali sto procent, jenže co bude dál, to je taky otázka.

Uvažuje se o hybridní variantě. Kluby, co by chtěly hrát, můžou. Těm, co nechtějí, se utkání odloží. Co na to říkáte?

Nevím, myslím, že to by nebylo pro marketingového partnera i televize schůdné. To je ale můj osobní názor. Jsem si jistý, že ve čtvrtek na APK bude sedět dost chytrých lidí, kteří zváží všechna pro a proti a rozhodnou většinově tak, aby to hokeji neuškodilo.

Neukazuje se teď zpětně, že jarní rozhodnutí udělat sezonu 2020/21 nesestupovou, bylo správné?

My jsme návrh pana Krále podporovali. Nechci se vychloubat, že jsme to věděli, po bitvě je každý generál, ale pan Král rozhodl dobře.