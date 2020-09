Salfický: Ať hokej přežije! I Hnilička přesvědčil ty, kteří pochybovali

Ve čtvrtek na mimořádné schůzi Asociace profesionálních klubů (APK) souhlasila s pokračováním extraligy drtivá většina.

Máte radost, jak jednání dopadlo?

Jsem spokojený, myslím, že jakkoliv přerušit extraligu by bylo větší zlo, než hrát za těchto omezení. Z opatření ministerstva zdravotnictví nejsme nadšení, ale věříme, že když budeme hrát dál, sport přežije.

Kdyby se soutěž přerušila, kluboví partneři by asi nebyli nadšení.

Přesně tak, ale hlavní důvod je ten, že si neumím představit, co by pauza přinesla? Teď víme, co hokej obnáší, už jsme ta omezení zažili v létě. Sice byla menší, ale dokázali jsme si, že můžeme přežít. To je prvotní cíl, nekoukáme sami na sebe, ale na celý sport. Bude to ekonomicky náročné, ale věříme, že nám pomůže i stát.

Milan Hnilička, šéf Národní sportovní agentury, se ve čtvrtek zúčastnil jednání klubů. Jak důležitá byla jeho přítomnost?

Hodně! Už to zaznělo od šéfa svazu Tomáše Krále před několika týdny, že NSA chystá kompenzace. Otázka stále je, v jaké budou výši, co si stát může dovolit. Nicméně Milan teď vše potvrdil a hledá se systém, jak celému sportu - není to jen o hokeji, ale i o fotbalu, basketbalu... - pomoct.

Co vám pan Hnilička říkal?

Lidi v NSA podle mě dělají svou práci na maximum, vysvětlil nám, co se děje, jak daleko jsou jednání, jak to vypadá. Tomáš Král si také řekl svoje a to bylo ohromně důležité pro kluby, které měly pochyby.

Kolik klubů pochybovalo?

To už v tuhle chvíli není podstatné. Drtivá většina nakonec byla pro to, aby se pokračovalo.

Co je přesvědčilo?

Nejde jen o ekonomiku. Ujasnili jsme si fakta, vztahy. Když to řeknu: Dentálně jsme si vše vysvětlili. Informace pro každého vyznívají nějak, i pro mě bylo prioritní, že se kluby vymaní ze svých individuálních přístupů a začnou na věc nahlížet komplexně. To kluby přesvědčilo.

Začne tedy i hokej po vzoru fotbalu odteď vystupovat jednotně?

Určitě, ale hokej vystupoval vždy jednotně, byť každý navenek prezentoval své problémy a vypadalo to nejednotně. Věřím, že čtvrteční jednání naznačilo, že jsme schopní komunikovat a vystupovat společně.

Nebyl jste před schůzkou nervózní, jak dopadne?

To ne. Viděl jsem jasný scénář. Buď se bude hrát, nebo ne. Člověk se na obě varianty připraví. Byl jsem v klidu, prosazoval náš názor. Jde o ligu, celý hokej.

Jednání probíhalo také v klidné atmosféře?

Po vystoupení pánů Krále a Hniličky jsme jednali konstruktivně, bez emocí. Řešily se konkrétní věci a já z toho mám dobrý pocit.

Nehrozí ale stejný problém do budoucna?

Tak opatření ministerstva platí do 7. října, uvidíme, co přinesou další znění mimořádných opatření. Jak přísná, či volná budou, na základě toho APK znovu zaujme další postoj. Teď jsme se domluvili a přijali rozhodnutí do 7. října.

Jak to mají Pardubice s permanentkami?

Prodali jsme necelých pět tisíc, takže opatření se nás velice dotknou. Nicméně musíme je dodržovat. V pátek máme speciální poradu, kde musíme do neděle vymyslet, jak se vůči fanouškům zachovat. Máme je ale natolik vyspělé, že doufám, že pochopí, že nejde vymyslet dobré řešení, ale co nejméně bolestivé.