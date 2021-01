ZVOLNĚNÍ: Kde covid zanechal rýhy a kde ho tolik necítí? Přestupy napoví

Přivádění posil a jejich gáže přináší do klubových nákladů další a další položky. Vlastně je v rozporu s tvrzením majitelů, kteří v nelehké době musí šetřit.

Jistě, manažerskou šikovností (hostování, výměna, odměny závislé na individuálních či týmových úspěších a podobně) můžete trochu seškrtat i tyhle výdaje.

Přesto počty přestupů v rozjeté sezoně nabízí docela vypovídající náhled, kde covid (ne)zanechal citelné ekonomické rýhy.

Pozor, v zásadě nemusí mít jen negativní konotaci. Může to naopak svědčit o stabilitě klubu, obdivuhodné štědrosti mecenášů či majitelů a o jejich bezměrné touze uspět.

Ale pojďme ke konkrétnějším číslům.

U žádného extraligového klubu nenastala paradoxní situace, že prazvláštní covidová sezona vyburcovala manažery k totální změně chování na hráčském trhu a bláznivému shánění posil.

Pro lepší vykreslení jsme zohlednili i to, jak si kluby počínaly v předchozích dvou ročnících. Jen pro připomenutí - loni touhle dobou jeden z dílů Zvolnění pojednával o tom, jak některé kluby v průběhu sezony obměnily přes polovinu (!) sestavy.

Nejvíc noviců v průběhu aktuální sezony napočítali fanoušci brněnské Komety. Za sezonu nespokojený majitel a kouč Libor Zábranský přivedl či alespoň vyzkoušel už deset nových akvizic.

Jasně, někteří z hokejistů vypomohli z nižších soutěží (Svoboda, Luciani, Němec), další s výhledem do NHL prahli víc po herní praxi než po závratném výdělku (Hájek, Král), přesto se jedná o slušnou řádku jmen.

Na druhou stranu to pro Zábranského není žádná novinka. V Brně si zvykli, že holohlavý boss jedná rázně.

V minulé sezoně v jejím průběhu přivedl sedm borců, šest z nich před závěrem přestupního období (například Glover, Rákos, Červený, Krenželok či Stránský). V ročníku 2018/2019 to byla devítka hráčů, kteří měli tehdy Kometu vyzbrojit při plánované obhajobě titulu.

Posilujeme. Nehledě na dobu i okolnosti

O největší povyk se na hráčském trhu nyní starají Pardubice. Při posledním utkání - shodou okolností proti Brnu - se při úvodním vhazování objevilo na ledě šest hokejistů v červených dresech, z nichž hned pět načínalo sezonu jinde (brankář Barulin, bek Ďaloga a kompletní útok Camara - Roman - Kosticyn). K tomu připočtěte i mladíky Koffera s Horkým a chvilkový brankářský záskok Vladaře.

Z výčtu snadno pochopíte, jak miliardář a nový šéf Dynama Dědek prahne po pronikavém sukcesu v play off.

Pozor, tohle je ještě pořád slabý odvar v porovnání s minulými pardubickými sezonami. Jako by město, které hostí Velkou pardubickou, mělo ve sportovní DNA zakódovaný dostihový přístup.

Loni Dynamo v dostizích za udržením nejvyšší soutěže přivedlo dvanáct akvizic (mimo jiné Zacharčuka, Vondrku nebo Rolinka), předloni jich splašilo hned čtrnáct, mezi nimiž zaujme zahraniční kolonie Eklund, Ihnacak, Schauss, Porseland.

V minulé sezoně hrozbu přímého sesunu do první ligy zběsile odvracely i Vítkovice. I díky dvanáctce posil (Dočekal, Hruška, Kubalík nebo Štencel) se jim to povedlo.

V bezprecedentní době se o záchranu nebojuje. Svaz kvůli covidové nejistotě zrušil sestup z extraligy, do play off postoupí skoro každý.

Přesto je docela s podivem, že Vítkovice příliš neslevily při akutním pátrání po výpomoci. Lze oprávněně namítnout, že jejich plány ovlivňuje zdravotní stav hráčů a marodka. Na druhou stranu stejné trable řeší i jinde v extralize. Každopádně Vítkovice v průběhu nesestupové sezony nabraly už osm nových hráčů.

Bez sestupu žádné zběsilosti

Smazání sestupového strašáků naopak evidentně zafungovalo v Olomouci, Zlínu, Karlových Varech a nejvýrazněji v Litvínově.

Loni u Vervy zavládla panika. Chřadnoucí hokejová bašta řítící se do zkázy před uzávěrkou přestupů přivedla bezmála desítku leckdy pochybných posil, jako byl Aliu, Langkow nebo Hedberg. K „last minute“ záchraně rozhodně víc přispěl Moravčík nebo Pospíšil.

A současný Litvínov? V posledních týdnech přivedl kvartet hráčů, kteří kádr spíš rozšiřují, než posilují (Žejdl, Zeman, Fronk, Kolář).

Ano, naše statistika počítala každý jednotlivý příchod a nezohledňovala, zda se jedná o přestup či hostování z první ligy, což může výsledek samozřejmě zkreslovat. Logicky také nelze znát podmínky jednotlivých kontraktů a stěží se dá férově poměřovat kvalita jednotlivých posil. Proto jsme zůstali pouze u číselného vyjádření.

Lukáš Žejdl z Litvínova (uprostřed) sleduje puk, zezadu ho brání Jiří Ondrůšek z Olomouce.

Klid vládne i ve Zlíně. Po prachmizerném vstupu do minulé sezony si vyhlédl zachránce v cizině - Jegliče s Claireauxem. V nesestupové sezoně si naopak vybírají jen občasné pomocníky z nižších soutěží. Velké ryby neloví ani Karlovy Vary. Na co taky? Sezonu rozjely znamenitě, do play off to i přes současnou krizi postačí, rozpočet se pošetří a z neúspěšné liberecké štace se vrátil útočník Rachůnek.

Pozoruhodně se pracuje i v Olomouci. Velké změny v průběhu sezony? Na to zapomeňte. Covid, necovid. Krize, nekrize. Na Hané si vystačí s vlastními zásobami, které občas rozšíří dočasná (a zpravidla jinde nepotřebná) chasa. Vlastně o to víc vyniká olomoucká konzistence a výkonnost, která pravidelně trápí i nejsilnější mančafty extraligy.

Trochu ubrali, ale žádný povyk

Burácející majitel, překotné změny, pořádný průvan. Schválně, který extraligový tým vás napadne? Určitě by do téhle kategorie mohl patřit Hradec Králové. Jenže pozor, Mountfield si v covidové sezoně počíná mimořádně úsporně. Až na jednu výměnu s Libercem (Pavlík za Zachara) je ticho.

Oproti loňsku ubrala i Mladá Boleslav, ač přivedla cizince Claireauxe a Allena.

K nejvyšším příčkám by se v tabulce rádi vydrápali Bílí Tygři z Liberce. Jejich počínání na hráčském trhu je konstantní, ani covid ho příliš neovlivnil. Soupisku v průběhu ročníku neobměňují. Pokud se přeci jen Bílí Tygři odhodlají k přestupu, jedná se o kvalitní jméno - nyní reprezentační bek Vitásek. V minulé sezoně brankář Hrachovina. V předminulé ofenzivní duo Fillipi a Birner.

Ondřej Vitásek v dresu Liberce.

Když je k mání špičkové jméno, které má zároveň pouto ke klubu, reaguje i Plzeň. Exkluzivní posila byl v minulosti Kovář nebo Moravčík. Indiáni ale dlouhodobě řeší v průběhu sezon jen kosmetické úpravy a hostování. Kvůli marodce rozšířil tým veterán Vampola a prvoligový Fin Korkiakoski.

„Na každém trhu platí, že před uzávěrkou všichni snaží řešit problémy jako marodku nebo ztrátu formy. Zohledňují se i finanční možnosti a ambice. Letos je ale covidová situace brzda, ekonomika každého klubu je špatná,“ líčil nedávno sparťanský trenér Josef Jandač. „Pokud budeme něco na přestupním trhu řešit, nebude to z výkonnostních, ale ze zdravotních důvodů.“

Zrušení sestupu funguje, zahraniční příchody dál nemizí

I proto Spartu pro play off posílil brankář Alexander Salák. A ambiciózní klub nepohrdl, když se naskytla možnost (byť třeba jen na část sezony) získat hráče jako Chlapík, Sobotka nebo Polášek. V porovnání s předchozími sezony se počet sparťanských přestupů příliš neliší.

Velice podobně je na tom i další favorit na titul. Třinec přivedl dva kanadské farmáře Leiera s Rodewaldem, navrátilce Rotha nebo brankáře Kacetla. V úterý Oceláři přilákali i 23letého Michaela Špačka, jenž se ještě loni pokoušel prosadit v NHL.

Dohromady za nedávné období sehnali pět borců. Přestupní období končí za pár dní 31. ledna.

Už nyní lze ale konstatovat, že zhruba polovina týmů ve vylepšování soupisek oproti předchozím sezonám znatelně polevila. Zafungoval mechanismus, kdy svaz vymazal sestup.

Posily naopak dál shání týmy s velkými ambicemi. Zároveň se ukazuje, že rozšířením vyřazovací části znesnadňuje hráčské přesuny mezi extraligovými kluby, viz případ Němec a jeho (ne)přestup z Brna do Sparty. I proto dál přicházejí hokejisté ze zahraničních lig.