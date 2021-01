Tak přece. Obránce Němec po dohodě s vedením klubu v Kometě končí

„Dnes po tréninku jsme řešili s Ondrou Němcem jeho možnosti působení v návaznosti na jeho další kariéru. Nakonec jsme se oba shodli na předčasném ukončení smlouvy s tím, že to považujeme za nejférovější řešení pro Kometu,“ uvedl na webu brněnského klubu jeho šéf Libor Zábranský.

Němec přitom v pátek nastoupil za Kometu proti Spartě při porážce 2:4 a vrátil se do sestavy po třízápasové pauze.

Do Komety přišel v roce 2016 z KHL z Čerepovce a získal v Brně v letech 2017 a 2018 mistrovské tituly. „Vážím si jeho přístupu a korektnosti. Odvedl u nás spoustu skvělé práce. Za to vše mu patří velký dík. Samozřejmě mu za nás všechny přeji vše nej do další kariéry,“ doplnil Zábranský na adresu Němce, o kterého se v minulých dnech zajímala Sparta.

Další hráče si Kometa pojistila. „Petr Holík podepsal s Kometou smlouvu na další čtyři sezony, Michal Gulaši na další tři a Filip Dvořák na dvě. Už jen formality zbývají k podpisu víceleté smlouvy s Tomášem Šoustalem a Honzou Mlčákem,“ uvedl Zábranský.