Kam s Němcem: zamíří zkušený bek do Sparty, nebo se vrátí do Komety?

Šestatřicetiletý mazák, vyřazený minulý týden z brněnského kádru, má být právě se Spartou nejblíž dohody o tom, kde dohraje letošní sezonu. Informaci jako první přinesl deník Sport, zdroje MF DNES ji potvrzují, a podle této verze by se skutečně mohlo všechno stihnout tak, aby Němec pozítří stál v rudém dresu s velkým S na hrudi v Brně jako protivník.

„Já to zatím nebudu komentovat. Vyjádřím se k tomu, až se to celé vyřeší,“ řekl v úterý Němec. Zatím trénoval s prvoligovým týmem ve Vsetíně, kde žije, ale to se může brzo změnit. Ani tuto vyhlídku ale mistr světa z roku 2010 nechtěl upřesnit. „Nebudu to říkat, opravdu. Až to bude vyřešené,“ zopakoval.



252 zápasů (včetně play off) odehrál v extralize Ondřej Němec za Kometu

Sdílnější nebyl ani Libor Zábranský, s jehož Kometou má Němec dál smlouvu. „Záleží to jen na něm a na jeho agentuře, tedy na panu Vůjtkovi mladším, který ho zastupuje. Já Ondrovi určitě v ničem bránit nebudu. Teď to je na jeho agentuře, kde mu angažmá vyjedná,“ uvedl.



Vladimír Vůjtek mladší, Němcův agent, nebyl v úterýna svém telefonu k zastižení.

V minulých dnech běžela hokejovým prostředím zvěst, že jednání mezi Němcem a Spartou Zábranského zaskočilo, to ale boss Komety vyloučil. „Pokud by si Ondra vybral jakýkoliv klub, bez problémů ho tam pustíme,“ řekl.

Varianta, že by Kometa uvolnila Němce do Sparty výměnou za útočníka Marka Kvapila, který za Spartu rovněž nehraje, prý neexistuje.

Ondřej Němec (vlevo) z Komety Brno tlačí na mantinel Davida Šticha z Litvínova.

Čeká i Vincour, Freibergs zůstane

Němec v modrobílém brněnském dresu naposled nastoupil minulé úterý právě proti Spartě. Od té doby vynechal tři duely včetně toho včerejšího, který Brňané prohráli v Olomouci 1:2 po prodloužení.

24 gólů a 82 nahrávek zdobí Němcovu brněnskou statistiku. Letos měl bilanci 0+6

„Ondra tady odvedl skvělou práci. Není mi to lidsky příjemné, ale z mého pohledu je lepší říct věci na rovinu a hned. Blíží se konec přestupního termínu, a pokud jsem se dozvěděl, že Ondra má zájem v kariéře pokračovat, tak je lepší říct mu teď, jak se věci mají, a sice že dáváme prostor mladším klukům. Pak považuji za fér umožnit mu najít si nové angažmá, než aby se mu pak stalo, že by u nás byl osmý bek a o to angažmá by mohl přijít,“ vyložil Zábranský.



Ve stejné pozici je v Brně útočník Tomáš Vincour. Ani on by na příští sezonu nedostal novou smlouvu, a tak se po novém angažmá může dívat už nyní.

Podle Zábranského však není vyloučené ani to, že se Vincour nebo Němec do Komety ještě vrátí. „Nevylučuju nic. Mají platnou smlouvu s Kometou. Já jsem jim pouze korektně řekl, jak se věci mají. Pokud si ale nové angažmá neseženou, budou smlouvu plnit u nás, a pokud rozhodnu, že půjdou do sestavy, tak půjdou a budou makat,“ uvedl Zábranský.

Sám ale jinými slovy připustil, že tato varianta příliš pravděpodobná není. V útoku má dost velký přetlak už teď, a to se mají v dohledné době z marodky vracet Peter Schneider a Daniel Rákos, a taky obrana je naplněná. Mimo jiné i proto, že v ní nakonec zůstane Lotyš Ralfs Freibergs, jehož kroky měly taky zamířit jinam.



Jenže Freibergs měl zájem zůstat v Brně a přistoupil kvůli tomu i na snížení platu, takže do konce sezony se jeho odchod nekoná. „To je stoprocentní, na tom nic měnit nebudu,“ řekl Zábranský.



Navíc si v úterý premiéru v Kometě odbyl kanadský zadák Rhett Holland, získaný z Pardubic.

Výrazně blíž je tedy Němec odchodu a přetržení bezmála pětiletého pouta. Zájem o něho má i Vsetín, který vyčkává, jak se situace vyvine.

Kdyby nakonec číslo 63 měla ulovit Sparta a dokázala Němce na svoji soupisku zařadit do pátku, nebránilo by podle Zábranského nic tomu, aby hokejový veterán v Brně proti Kometě hrál.

„Já bych to svým klukům neudělal, abych jim řekl, že někam můžou jít, ale nesmí hrát proti nám,“ řekl šéf Komety.

Hráčské přesuny však můžou vždy dopadnout úplně jinak, než se jeví. Svědčí o tom příklad jiného brněnského obránce Filipa Pyrochty, který měl být v prosinci nabízen do Hradce Králové na výměnu za Petra Zámorského. Hradec ho ale nakonec nepřijal, a tak Pyrochta, v Brně stagnující, zamířil do Vítkovic.