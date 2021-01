Němec zatím Vsetín neposílí. Pro nás by byl Ondra pecka, říká Tobola

„Dokud si Ondra nevyřeší svoje věci s Kometou, je to pro nás bezpředmětné,“ připomněl jednatel vsetínského klubu Daniel Tobola, že Němec musí nejdříve ukončit smluvní poměr s Brnem.

Slavného odchovance s kupou zkušeností a třemi extraligovými tituly by ale ve Vsetíně do týmu brali okamžitě.

„Není se o čem bavit, to je vteřinová odpověď. Pro nás by byl Ondra pecka. Budeme čekat. Uvidíme, jak se to vyvine. Má tady dveře otevřené. Je to extraligový hráč a záleží to čistě na něm,“ pronesl Tobola.

Němec se přestěhoval do Vsetína v patnácti z Třebíče a na Valašsku se usadil, oba jeho synové hrají na Lapači. Vsetínský dres naposledy oblékl 1. března 2005, od té doby vystřídal Karlovy Vary a Brno, v ruské KHL nastupoval za Čerepovec, Lev Praha, Mytišči nebo CSKA Moskva.

Zkušený obránce by se Vsetínu hodil. „Zase se nám kupí zranění. Uvidíme, jak na tom budeme po víkendu,“ nevyloučil Tobola posílení mužstva. „Hlavně se ale potřebujeme výsledkově odrazit a udělat šňůru zápasů, abychom se dostali do pohody ještě před play off,“ přeje si.

Před sobotním derby proti Přerovu je Vsetín v tabulce osmý.