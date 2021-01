ONLINE: Kometa vede v Pardubicích, Spartu ve šlágru čeká Boleslav

Pardubice - Kometa Brno, od 14:00

Půjdou o souboj dvou týmů s naprosto rozdílnou náladou. Domácí Pardubice po krátkém výpadku už zase vyhrávají a mají našlápnuto k šesté výhře v řadě. Pokusí se o to také s velkými posilami, v brance by mohl stát někdejší ruský reprezentační gólman Konstantin Barulin, do útoku přišel bývalý hráč Montrealu Andrej Kosticyn.

To Kometa nyní počítá porážky a v tuto chvíli má tři za sebou. Chybí jí zraněný rakouský střelec Peter Schneider i další tři hráči. Nastoupí také bez zkušeného obránce a ligového mistra Ondřeje Němce, s nímž se dohodla na ukončení smlouvy.



Litvínov - Zlín, od 15:30

V pohodě aktuálně není ani jeden z týmů. Litvínov zatím vyniká hlavně rekordy svého veterána Viktora Hübla, jenž letos překonal bodové maximum extraligy a také odehrál jako čtvrtý hráč historie 1200 zápasů. Stálou formu však jeho spoluhráči zatím nenašli, i proto jsou až jedenáctí.

Zlín je aktuálně prvním týmem držícím nepostupovou třináctou pozici. Neustále také doplácí na zranění svých opor a také tentokrát by měli chybět útočníci Honejsek se Šlahařem. Dostane v brance přednost Daniel Huf, jenž nedávno vychytal svou první ligovou nulu?

Hr. Králové - Karlovy Vary, od 16:00

Domácí Hradec intenzivně bojuje o první čtyřku a sebevědomí si dodal vítězstvím nad Mladou Boleslaví, kterou předtím pětkrát nebyl schopen porazit. Naposledy však podlehl Plzni, a tak potřebuje zabrat proti Karlovým Varům.

Ty se obratem potřebují také zlepšit a po odchodu zámořských posil Jakuba Lauka a Davida Kašeho na sebe roli vůdců týmu musejí vzít jiní hráči.



Olomouc - Plzeň, od 16:00

Plzeň minule proti Hradci ukončila čtyřzápasový půst bez výhry a vytrvale se drží mezi prvními čtyřmi týmy extraligy. Stále má však víc problémů než příjemných novinek. Potřebuje produktivního Gulaše, k němuž zatím nemá k dispozici zraněného centra Mertla. Řeší se také odchod gólmana Frodla, jenž má po sezoně údajně odejít do Pardubic, sezonu však dochytá na západě Čech.



Zabrat musí také domácí Olomouc, která z posledních tří duelů vybojovala jen dva body za vítězství v prodloužení nad Kometou. Pořád trpí na nízkou produktivitu, střelec Káňa sám na vše nestačí. Vzadu se přesto klub může spolehnout na jisté gólmany Konráda s Lukášem.



Sparta - Ml. Boleslav, od 16:00

Tahák dne! Sparťané jsou pět zápasů neporažení v normální hrací době, dostali konečně do hry i gólmana Saláka, kterého chtějí mít připraveného pro všechny případy v play off. Na svém projevu právě směrem k vyřazovacím bojům pracují. Momentálně patří k nejsilnějším mužstvům ligy, nebezpečné jsou všechny jejich formace, navíc se uzdravují klíčoví obránci.

Boleslav si v polovině ledna prožila menší krizi, z níž se ovšem dostala stylově. Na domácím hřišti přehrála druhý Třinec a už je od něj jen bod. Pokud by dokázala přehrát i vedoucí Spartu, už by na čelo ztrácela jen čtyři body.



Liberec - Vítkovice, od 16:00

Liberec už zase nejspíše našel pohodu ze začátku letošního ročníku. Vyhrál třikrát po sobě, daří se mu i bez zraněného tahouna obrany Ladislava Šmída. Ten by ještě dnes neměl nastoupit stejně jako zraněný útočník Tomáš Filippi.



Zvedají se také Vítkovice, které z posledních čtyř zápasů tři vyhrály a podlehly jen rozjetým Pardubicím. Dobrou zprávou je, že mezi nejlepší ligové střelce se s 17 góly tlačí Dominik Lakatoš, ale potřeboval by i větší příspěvek spoluhráčů.



Třinec - Č. Budějovice, od 17:00

Slezané se pozvolna oklepávají z nevydařeného období, kdy čtyřikrát za sebou nedokázali brát žádné body a ztratili pozici lídra. Pomáhají k tomu nové kanadské posily Leier s Rodewaldem i zlepšená produktivita. Proti Budějovicím budou chtít zapomenout jen na poslední nepodařený zápas v Boleslavi.

U Budějovic dlouhodobě platí, že hrají dobře, mají spoustu střel, jsou aktivní. Doplácejí jen na stále se opakující individuální chyby, kvůli nimž se vztekal kouč Václav Prospal. Proto vyhlásil, že bude nutné ještě sehnat hráče, co na opakované nedostatky netrpí.