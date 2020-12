ZVOLNĚNÍ: Paradox extraligy. Zlo rázně potírá ten, který popírá covid

Čerstvý účet za nedodržení covidových pravidel dorazil do Českých Budějovic. Přitom v klubu nic v zásadě neporušili. Alespoň Motor to tvrdí.

V pátek proti Třinci pustili na zimák tři stovky „dlouhodobých partnerů, kteří budou umístěni v oddělených vnitřních prostorech“.

Požadované negativní testy na covid měli, k tomu si někteří vzali i šály, dresy i buben. Byli to věrní fandové, žádní sponzoři či papaláši. Už něco jiného je, že nebyli rozsazení do sektorů po deseti. Ale do detailů nezabíhejme.

Nejvýraznější událost posledních extraligových dní symbolizuje dění ve společnosti, v níž se průběžně zavádí nejasná nařízení. Hospodští, podnikatelé nebo sportovní kluby je mohou (ať už vědomě či neúmyslně) chápat jinak.

Výklad Motoru navíc nerozporovali ani krajští hygienici, které klub oslovil. I proto to na zimáku aspoň trochu vypadalo jako před covidem.

A to bylo špatně.

Místo upřesnění výkladu a třeba symbolického postihu zvolil svaz jinou strategii: Exemplárně vytrestat!

„Pokud by se podobně zachovaly i jiné kluby, obávám se, že bychom museli na hokej na čas znovu zapomenout,“ hromoval šéf svazu Tomáš Král.

Šéf disciplinárky Viktor Ujčík ve zkráceném řízení napařil klubu stotisícovou pokutu. V Budějovicích ještě v pondělí shromažďovali podklady k odporu, který už odeslali do Prahy. Trest není nicotný, vždyť jde o částku, s níž by šlo zaplatit antigenní testy pro celý tým až do konce sezony.

Nejvíc ze všeho ale nejspíš zaráží, že vzpurného nováčka soutěže rázně ztrestal ten, který covid dlouhodobě považuje za spiknutí a nástroj, s nímž se snadněji ovládají masy. Viktor Ujčík ještě o víkendu udělil pětitisícovou sankci boleslavskému raplovi Ševcovi za protesty a nesportovní chování. Přitom na webu si můžete dohledat říjnové záběry, jak vytočený šéf disciplinárky na proticovidové demonstraci na Staromáku nadává policistům do zas.aných buzerantů.

Ne, nechci moralizovat. Každý má vlastní vidění světa. Klidně si ve volnu lovte ufony, když to nezasahuje do vaší profese a nikomu tím neškodíte. Ujčík je ale hokejový soudce, který by měl sloužit jako určitý vzor. Nebo by alespoň neměl vyvolávat pochyby, které logicky musely nastat.

Je s podivem, že svaz dobrovolně a zbytečně výběrem kontroverzního šéfa obírá o důvěryhodnost instituci, jejíž sebelepší rozhodnutí vždy rozjitří emoce.

Je to škoda. Ujčíka by šlo uznávat za hráčskou kariéru, nejspíš i za jeho přímost nebo i trenérský kumšt, když finančními problémy zmítanou Jihlavu vytáhl do čela první ligy. Jen výjimečně nesestupový ročník extraligy ho zbavuje možného hokejového střetu zájmů. Ale kumulace funkcí se stala normálem. Stejně jako nejednoznačná covidová nařízení.