Pardubice v souboji se Spartou srazilo zaváhání brankáře Barulina

Domácí totiž za další dvě minuty vyrovnali, a i když se pak Dynamu podařilo ještě jednou dostat do vedení, zápas nakonec došel až do nájezdů. V nich hosté vyhořeli a o dvou bodech pro Spartu rozhodl Lukáš Pech. Pardubice v hlavním městě neokusily výhru už více než dva roky.

„Měli jsme to parádně rozjeté. Hráli jsme výborně, bez problémů v obraně, vedli jsme 3:1, ale s týmem, jako je Sparta nemůžeme udělat takové chyby, jaké jsme předvedli,“ bylo na pozápasové tiskové konferenci jasné útočníkovi Dynama Tomáši Zohornovi. „Bod bereme, ale měly být tři. Je to škoda, takové zápasy musíme uhrát,“ dodal.

Dynamo začalo skutečně zostra. Hned ve třetí minutě se premiérovou trefou po příchodu z Komety blýskl Luboš Horký a dvě minuty po něm parádní „vingl“ trefil Juraj Mikuš. Pak sice přišlo snížení a první ze dvou branek Dvořáka, ale pohodu hostům vrátil právě Zohorna na zmíněných 3:1. Trefil se už potřetí ve třech zápasech.

Celkem nasbíral pět bodů a předvádí přesně to, co od něj trenéři čekají. I když podle Richarda Krále jen o body nejde. „Určitě od Tomáše nechceme padesát nebo sedmdesát bodů za sezonu. Je to velmi zkušený hráč se spoustou dalších vlastností. Dobře hraje dozadu, v oslabení, je super parťákem do kabiny... Všechno zatím plní na sto procent,“ těšilo hlavního trenéra Dynama.



„Já byl ze začátku z toho návratu do extraligy trochu nervózní, ale je to fajn. Jsem rád, s klukama v lajně jsme si sedli, máme šance a dáváme góly,“ doplnil Zohorna.

Tentokrát to ovšem stačilo „jen“ na bod. Sparta se tak v letošním ročníku dokázala Dynamu vyrovnat v počtu výher v řadě. Stejně jako se to Pardubicím podařilo koncem loňského roku, vyhráli i Pražané již osmkrát za sebou.

Východočechy v úterý čeká další zápas. V 17.30 nastoupí v Budějovicích, kde jim bude naposledy chybět útočník Andrej Kosticyn. Disciplinární komise totiž přehodnotila jeho zákrok na olomouckého Adama Rutara a místo sedmi zápasů mu zastavila činnost jen na tři.