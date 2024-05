Mohli posílit národní tým, nestane se tak. Nedorazí střelec Kulich ani Smejkal

Rochester s Rouskem a Kulichem v sestavě v noci nezvládl rozhodující pátý zápas s farmou Tampy, prohru 2:5 neodvrátily ani asistence obou českých útočníků.

Právě Rousek byl v play off se šesti nahrávkami nejproduktivnějším hráčem týmu, dvacetiletý útočník zase s 27 góly nejlepším střelcem v základní části.

Ani tyto statistiky však oběma nestačily k pozvání do rozběhnutého šampionátu. Nedvěd už při nominaci na České hry v Brně hlásil, že s nimi realizační tým nepočítá.

„Nedorazí. Roli u nich sehrál fakt, že s nimi nemáme zkušenost z mistrovství světa. Kdyby nepostoupili do play off, na kluky bychom se chtěli podívat tady během našeho kempu, ale to se bohužel nestane,“ říkal.

Do Prahy nepřijede ani v reprezentaci daleko prověřenější Smejkal, v dresu záložního celku Ottawy vypadl s Clevelandem. Dál tak míří české trio Jakub Zbořil, Stanislav Svozil a David Jiříček, u kterého trenéři do poslední chvíle doufali, že se k týmu připojí.

Nevyužijí ani urostlého útočníka Adama Klapku, jenž ve vyřazovací fázi AHL exceloval. Za šest zápasů stihl vstřelit dvě branky a na dalších pět přihrát.

Připravujeme podrobnosti...