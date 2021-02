Tentokrát Kosticyn s odvoláním neuspěl, dvojzápasový trest platí

Šestatřicetiletý Kosticyn dostal další distanc jen krátce po skončení třízápasového trestu za faul na olomouckého beka Adama Rutara.

Původně měl přitom přijít o sedm startů, ale v tomto případě se mu odvolání vyplatilo. Disciplinární komise mu vysoký trest na základě nových záběrů snížila, přestože Rutar utrpěl zlomeninu nosu.



Musila srazil Kosticyn ve 33. minutě poté, co třinecký zadák přejel útočnou modrou čáru. Sudí Oldřich Hejduk a Adam Kika mu vyměřili trest na dvě plus deset minut za zásah do hlavy a krku. Tentokrát zůstala disciplinárka ve složení Viktor Ujčík, Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka neoblomná a dodatečně udělený trest potvrdila v plné výši.

„Zákrok byl veden nikoli čelně, ale ze strany, zcela mimo zorný úhel protihráče a bez jakékoli snahy hrát kotouč. Vzhledem k provedení zákroku, který byl veden vědomě, s velkou intenzitou a nebezpečným způsobem, se komise neztotožnila s hráčovým názorem, že ‚čistě atakoval protihráče‘,“ vysvětlila komise v tiskové zprávě, proč odvolání zamítla.

Andrej Kosticyn z Pardubic (vpravo) v utkání proti Třinci, napadá ho Miloš Roman.

Komise také konstatovala, že další argumenty - skutečnost, že zákrok byl veden na protihráče v držení kotouče, nedošlo při něm k zásahu hlavy nebo krku a protihráč neutrpěl v důsledku zásahu zranění - byly již zohledněny v kvalifikaci přestupku a původním rozhodnutí.