VIDEO: Natrénujte si velikonoční sekanou v křehkém těstě plněnou vejci

Právě technická výzva v podobě receptu na sekanou s vejcem v těstíčku byla na jednu stranu vítanou slanou a masitou změnou v zástupu sladkého pečení a cukrovinek, na druhou stranu vzbuzovala u soutěžících obavy.

Ne každý rád pracuje s masem, a v tomto případě jde nejen o to si maso připravit a zpracovat, ale i správně ochutit, jarními bylinkami především. A nemělo by se zapomínat ani na kopřivy, aby pokrmu dodaly jarní sílu. Vyzkoušet si to můžete podle receptu cukráře Josefa Maršálka, stejně jako soutěžící. V předstihu, a o Velikonocích můžete vsadit na jistotu.

Koneckonců, sekaná se připravovala již ve středověku, kdy se jednalo o velmi luxusní pokrm objevující se pouze na prostřených tabulích šlechty. A nebylo to jen tím, že se připravovala z vybraných ingrediencí a lepších druhů masa, ale i náročností přípravy. Tehdy se totiž maso na sekanou skutečně sekalo, nikoli mlelo v masovém mlýnku, jako je tomu dnes. Máme to jednodušší.

Recept na velikonoční sekanou s vejcem v těstíčku

Na křehké máslové těsto potřebujete:



400 g hladké mouky

200 g másla

10 g cukru

70 g vajec

85 g vody

12 g soli

Na těsto si z mouky, soli, cukru a másla vypracujte drobenku, krátce vmíchejte vejce a vodu a těsto nechte v lednici 30 minut odpočinout zakryté fólií.

Ingredience na sekanou:



450 g mletého vepřového masa

150 g mletého hovězího masa

100 g mletého uzeného masa

50 g cibule

30 g česneku

2 ks rohlíku

1 vejce

100 g mléka

sůl na dochucení

koření (pepř, majoránka, kmín, kopřiva a další bylinky na dochucení)

5 až 7 ks natvrdo uvařených vajec

Nejprve si nakrájejte rohlíky na kostičky a zvlhčete je mlékem. Zbývající ingredience dobře vymíchejte v kompaktní hmotu, přidejte koření a bylinky a nakonec i provlhčené pečivo. Krátce a rázně vše promíchejte.

Vejce uvařte ve vodě natvrdo (9 minut), po zchladnutí je oloupejte. Sekanou hmotu rozprostřete na lehce vodou navlhčené kuchyňské desce na obdélník, do jehož středu dejte rozkrojená vejce tak, aby navazovala jedno na druhé. Překryjte je z obou stran hmotou na sekanou a dobře uhlaďte tak, aby v sekané nezůstaly vzduchové bubliny.

Vychlazené těsto pak rozválejte na pomoučené ploše na sílu zhruba 3 až 4 milimetrů, připravenou sekanou položte na střed. Kraje potřete vodou a sekanou do těsta pevně zabalte ze všech stran. Na plech ji dejte spojem dolů a potřete vajíčkem, zbylé těsto použijte na ozdobení. Pečte při 200 °C 20 minut, pak dopékejte při 180 °C dozlatova. (Vnitřní teplota pro zkoušku teploměrem činí 70 °C.)