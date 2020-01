VIDEO: Retro dort s ovocem a želé je sladkou vzpomínkou na mléčné bary

Jakkoliv je to klasika – piškot, krém, želé – práce s roztřesenou, jakoby živou hmotou želé nebývá úplně jednoduchá. Existuje totiž milion věcí, které lze podcenit a při přípravě nezvládnout: správný poměr tekutiny a želatiny, ochucení, čirost, barevnost, zchlazení, ztuhnutí, protečení a podobně.

Soutěžící bojovali srdnatě. A po dvou hodinách nabídli porotě jak dorty modernizované – tedy s krémem s použitím mascarpone, které jsme v osmdesátkách opravdu neznali, tak klasiku, tedy máslový krém s pudinkem. Ten porota složená ze dvou profesionálních cukrářů – Mirky van Gils Slavíkové a Josefa Maršálka – obzvlášť ocenila.

Nejvíc ovšem porotu dostal dort, který efektně kombinoval červenou barvu malin a zelených pistácií, stejně jako jejich chuť. A krásně se rosolovitě třásl, přitom držel pohromadě a želé při skousnutí křupalo. Vytvořila ho pečlivá paní Petra s bohatými zkušenostmi s pečením, recept na něj najdete níže.

„Pistáciový dort je efektní barvou i chutí, doplnila jsem ho o želé blok z malin. Krém je lehký, z tvarohu, sýra a mascarpone. Nahoře maliny v průzračném želé,” uvedla o něm lakonicky jeho šikovná autorka.

Recept na pistáciový želé dort s malinami

Na pistáciový korpus potřebujete:



4 vejce

180 g cukru moučka

1 lžička prášku do pečiva

170 g hladké mouky

3 lžíce vroucí vody

3 lžíce pistáciové pasty, eventuálně kapku zelené potravinářské barvy

Nejprve si připravte korpus do trouby. Během šlehání krému si pak připravte i želé blok, který dejte ztuhnout do mrazáku.

Troubu si předehřejte na 170 °C. Do mísy si odvažte a smíchejte mouku s práškem do pečiva a v robotu začněte šlehat celá vejce cca 6 minut. Potom přidejte cukr a šlehejte ještě dalších 7 minut. Přidejte vroucí vodu, vypněte robot a přidejte pistáciovou pastu a mouku (případně pár kapek barviva). Pečte cca 40 minut v kulaté formě o průměru 20 cm.

Momentky z přípravy dortu, jehož autorka by se nenechala zahanbit ani zkušenou profesionální cukrářkou.

Na želé blok si připravte:



300 g pyré z malin

cca 50 g cukru krupice

4 plátky želatiny

Na želé blok vložený uvnitř dortu (viz foto rozkrojeného dortu) si propasírujte maliny (cca 300 g pyré), namočte plátky želatiny do studené vody, pyré s cukrem nahřejte, přidejte vyždímanou želatinu a smíchejte do rozpuštění. Nakonec nalijte do menší formy nebo ráfku vyloženého potravinovou fólií a dejte ztuhnout do mrazáku (cca na 15 minut).

Ingredience na krém:



250 g mascarpone

200 g jemného tvarohu

100 ml smetany ke šlehání

100 g práškového cukru

Všechny surovin na krém dejte do šlehače a promíchejte je na hladký krém.

Korpus podélně rozřízněte, pláty natřete krémem a položte mezi ně i zatuhlý želé blok. Sáčkem s cukrářskou hladkou špičkou nastříkáme mantinely a ještě lehce zatřeme i nahoře. Přiklopte, celý dort obmažte zbytkem krému, nahoře poklaďte ovocem a dejte vychladit.

Při přípravě želé postupujte podle konkrétního návodu na sáčku. Kromě vlastního želé potřebujete ještě čerstvé velké maliny, na jeho dochucení pak cukr krupici a citron. Z fólie si před nalitím želé na ovoce vyrobte mantinel, pak dort zalijte připravenou želatinou a celý výrobek dejte opět ztuhnout. Nakonec sundáme mantinel, trochu uhlaďte krém a dort dozdobte loupanými nasekanými pistáciemi.