Pohlreich griluje levné hovězí hrudí v suché marinádě jako Texasan

Vytáhl na vás kus velký pomalu jako prostěradlo. „Tohle je oblíbené v Texasu. Oni tam mají rádi všechno velké, prostě umějí žít,“ tvrdil. Hovězí hrudí je vynikající nejen na vaření, ale i ke grilování. A předvedl metodu suchého marinování, jen poté, co ořezal „plachtu“ hrudí tak, aby se vešla porce do pekáčku.

Marináda se vyrábí podle něj metodou „hodně všeho“. Začne cukrem, solí, pepřem, nesmí chybět jalapeños, uzená i sladká paprika. „Další koření může být podle vaší fantazie,“ říká – a už do směsi sype kmín, kardamon a další pepř a nešetří. V misce skončí prakticky celý každý ze sáčků s kořením.

Pak se celá směs promíchá, vloží se do ní celý kus masa a obalí se tak, aby nezůstalo jediné místečko suché. „Ideální by bylo nechat maso takto namarinované přes noc v lednici,“ radí.

A už je čas šoupnout maso na gril. Při grilování velkých kusů masa je podstatné „ukočírovat“ gril tak, aby se maso peklo jen velmi pozvolna. Na to jde Pohlreich trojím způsobem. Jednak do uhlíků vsype odmočené udicí piliny, aby se do masa přidala další chuť.

Druhou zásadní pomůckou je takzvaný difuzer, který brání přístupu přímému teplu z uhlíků přímo na mřížku a který se dokupuje jako doplněk ke kotlíkovým grilům. Třetí je nejobvyklejší: je třeba zregulovat přívod vzduchu tak, aby gril hořel jen velmi pomalu. Teď už třeba jenom čekat.

Rajčatová omáčka je jednoduchá. Na pánvi na trošce oleje opražíte červenou cibulku, přidáte pár stroužků nasekaného česneku, nakrájené rajče a pár kousků cherry rajčátek. Nesmí chybět chilli paprička. „Vyndám jadýrka, abychom na to nemuseli vypisovat zbrojní pas,“ upozorňuje.

Přidáte trošku cukru, sůl a pepř a přilijete trochu sojovky. Pro zvětšení objemu a další chuť kuchař přidá ještě jednu nakrájenou červenou tlustostěnnou papriku, čerstvý koriandr a celou směs nechá svařit. Jenže pořád se mu to ještě nezdá. Takže nakonec do směsi vymačká ještě šťávu z limetky. „Musí to být taková směsice: slaný, sladký, kyselý,“ charakterizuje ideální chuť.

„Upozorňuju, že když budete chtít toto hrudí obědvat, budete si muset trošku přivstat,“ říká než kus masa vyndá z grilu. „Nečekejte maso křehké jako klasický biftek, je trošku tužší. Ale je plné chutí z té marinády, rozhodně stojí za vyzkoušení,“ doporučuje, když ho servíruje.

