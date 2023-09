Jak něžně zabít kapra? MasterClass Jirky Hrachového nejen pro masterchefy

Zvládnou amatérští kuchaři správně, bez zbytečného trápení, zabít, vykuchat, vyfiletovat a lahodně připravit kapra? Naučí VII. řada MasterChefa Česko soutěžící respektu k surovinám?

Aby to neměli ani oni – ani kapři – tak těžké, do studia dorazil šéfkuchař Jiří Hrachový z pražského Výčepu v Korunní ulici a předvedl doslova kapří koncert. Viz úvodní návodné video – od odlovení kapra a jeho omráčení po přípravu filetů jemně naříznutých tak, aby budoucí pokrm nehyzdila žádná kůstka. Koneckonců na Vánoce se tato ryba připravuje v milionech českých domácností, není od věci to ukázat.

Jirka Hrachový filet připravil na másle, s fenyklem a koprem, a amatérští kuchaři rádi a s respektem ochutnávali. Nadšení bylo u některých z patnácti amatérských kuchařů smíšeno s obavami, čekalo je zabíjení. „Dokud budeme jíst maso, tak zvířata budeme muset porážet. A my potřebujeme, abyste si to moc dobře uvědomili. Protože jenom tak k surovinám budete přistupovat s respektem,“ vysvětlil Radek Kašpárek soutěžícím, proč si na ně tuto výzvu připravili. Většina se k tomu postavila se čelem a až na výjimky to zvládli.

Jiří Hrachový před finalisty rybu vylovil, zabil, vyfiletoval a uvařil skvělé jídlo. Hltali každé jeho slovo i pohyb.A nakonec mohli i ochutnat.

Jen Adam maso tak zmasakroval, že se na to porotci nemohli dívat a už ho nepustili k plotně, šel rovnou do vyřazovací výzvy. Stejně jako Mára, jehož filety během přípravy také přišly o spoustu masa. Přijal to s pokorou.

Ostatní se mohli pustit do vaření, jejich fantazii se meze nekladly, jasná byla pouze jedna surovina: čerstvý kapr. Kuba připravil kapří hranolky natolik skvěle, že ho po ochutnání porotci poslali rovnou na balkon. Stejně jako Honzu, který použil jako přílohu pohanku s omáčkou z pečených paprik.

Kapří vývar od Petra Kapří hranolky od Kuby Květákové rizoto od Terky

Nikola si nevybrala zrovna šťastnou chuťovou kombiaci dýňového pyré, borůvek, levndule a máty. Porotci ji upozorňovali už při vaření, že zrovna levandule je na vybalancování chuti zrádná, ale nedala si říct. „Chci překvapit. Nechci se spálit, spíš zkouším,“ vysvětlovala svoje pohnutky. „Ne každá kombinace může fungovat,“ vysvětloval znovu trpělivě Radek Kašpárek, když porota ochutnala jejího chuťově překombinovaného kapra.

Na rozdíl od Nikoly tak postup do dalšího kola kapr zajistil kromě Kuby a Honzy i Martině, Terce, Aničce, Žanetě, Lucii, Petrovi alias Péťovi a nakonec i překvapené Joy, která ho netradičně připravila s noky. Zbytek adeptů vyfasoval černé zástěry a stejně jako Adam s Márou šli do vyřazovací výzvy.

Může být žemlovka lahodným dezertem?

Soutěžící v černých zástěrách měli hodinu na to, aby připravili žemlovku tak, aby opravdu dobře chutnala. Pro mnohé to bylo dilema – jít do klasiky, nebo experimentovat? Čím překvapit a přitom dodržet zadání?

Adam si dokonce chtěl na žemlovku sám péct pečivo, až ho porota musela zarazit a poslat ho do spižírny, kde už našel jenom tousty – tak se je rozhodl namočit v kokosovém mléku. Nikola zase při přípravě překvapila volbou kozího mléka, které je výrazně aromatické; a ve finále i nezvyklou a ne úplně šťastnou kombinací vanilky a hřebíčku, která jí nakonec zřejmě zlomila vaz.

Petra si pohrála s vanilkou, karamelizovanými jablky a whiskey, Mára vyšvihl skvělou vanilkovou omáčku a dochucení skořicí. Jo, pár žemlovek se asi opravdu povedlo, jiné byly na hraně výletu časem do školních jídelen.

Nad Štefanem, Zdeňkem a Nikolou porotci váhali, koho z nich do finálové čtrnáctky pustit. Nakonec domů zamířila Nikola, která se za každou cenu snažila na talíř protlačit nezvyklé kombinace surovin. To samo o sobě nestačí.

