Masterchef začal zostra. Z boje o dva a půl milionu vypadl první finalista

Hned na úvod měli osvědčení porotci – šéfkuchaři Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemysl Forejt – pro soutěžící dvě docela zásadní překvapení.

V první řadě se letos na Nově nehraje o milion korun českých, v tomto směru se poměrně výrazně přitlačilo a motivací pro amatéry v kuchařských zástěrách jsou dokonce dva a půl milionu. Za to už by se dalo něco pořídit.

Druhá novinka už není tak příjemná. Pokud v předchozích ročnících mohli vyřazení soutěžící doufat, že mají šanci se do soutěže vrátit – a žili tak s pocitem, že naděje umírá poslední – letos na to mohou zapomenout. Kdo jednou vypadne, už se na své kolegy z finálové šestnáctky může jen dívat.

Jakmile v tomto bylo jasno, pustilo se 16 nadšenců do vaření pokrmu, který by je měl co nejlépe vystihovat. Vidina přesunu na balkon, a tedy i do dalšího kola, byla lákavá, takže se všichni opravdu snažili. A vzhledem k pestrému složení soutěžících adeptů není divu, že byli porotci zvědaví, čím je kdo překvapí.

Nejlépe uvařili Žaneta a Kuba, jejich kynuté buchtičky a dančí guláš je vystřelily na balkon jako první. A za nimi následovali Adam, Martina, Tereza a Petra, kteří také uvařili skvěle. Tato šestice už měla postup v kapse.

Vyřazovacímu vaření se pak ještě vyhnuli ti, kteří byli úspěšní v kuchařském kvízu. Do patnáctky je dostaly odpovědi na zdánlivě jednoduché otázky – ovšem věděli byste, co je to brojler, ropušnice, fufu, perkelt nebo kdo vyhrál titul Masterchef Česko v roce 2019? Kdo se nenechal zaskočit trémou a byl rychlý, na balkon s úlevou vyběhl. Na poslední čtyři – Lukáše, Péťu, Nikolu a Máru – ovšem čekaly černé zástěry a vyřazovací vaření. S kořenovou zeleninou.

Masterchef Česko 2022 naservíroval porotě zabijačku za pár korun.

14. prosince 2022

Komu zlomila mrkev vaz a opustil soutěž jako první? Lukáš, majitel reklamní agentury, si věřil a byl přesvědčený, že své mrkve čtyř chutí vyšperkoval dostatečně, šéfkuchaři v roli porotců to tak ovšem neviděli. Více ocenili uzený celer od Máry, který si tak vybojoval další kolo stejně jako Nikola a Péťa. Lukáš tedy soutěž opustil jako první, ovšem zdálo se, že i trochu s úlevou. Uznal, že vaření je to opravdu náročné a ostatní soutěžící nečekají snadné výzvy.